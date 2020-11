Deputat Bogdan Cojocaru: 'Iaşiul este pedepsit de Guvernul Orban; autostrada a dispărut din planurile PNL'

Deputatul Bogdan Cojocaru, candidat al PSD Iaşi la Senat, consideră că Iaşiul este "pedepsit" de actuala guvernare deoarece autostrada care ar urma să lege Moldova de Ardeal a dispărut din planurile liberalilor, potrivit Agerpres.

"Trupa responsabilă cu propaganda de la PNL ne tot anunţă că peste România vine o sumă colosală pentru investiţii de la Uniunea Europeană: 80 miliarde de euro. Pe lângă faptul că în această sumă intră şi cota alocată de drept României în următorul exerciţiu bugetar 2021-2027, ce omit să ne spună liberalii este că vom atrage aceşti bani doar dacă vor exista şi proiecte depuse. În realitate, Iaşiul primeşte o sumă infimă prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Din 80 de miliarde de euro, proiectele care au legătură cu municipiul Iaşi înseamnă doar 88 de milioane de euro. Adică un ciot de 15 kilometri (Leţcani-Cartierul Dacia) din autostrada care ar trebui să lege Moldova de Ardeal", spune, prin intermediul unui comunicat de presă, deputatul Bogdan Cojocaru.

Social-democratul declară totodată că este nemulţumit de comportamentul liderilor locali ai PNL, preşedintele filialei, Costel Alexe, şi prim-vicepreşedintele filialei, Mihai Chirica.

"Faptul că Guvernul Orban a alocat buget zero pentru Iaşi aproape că nu mai surprinde pe nimeni, pentru că ştim că premierul şi ai lui mint cum respiră, dar este de-a dreptul revoltător comportamentul şefilor PNL Iaşi, Costel Alexe şi Mihai Chirica. În timp ce miliardele de la UE se duc către judeţele care au proiecte, dar cu lideri bine înfipţi în politica dâmboviţeană, primarul Mihai Chirica aproape dansa ieri în faţa jurnaliştilor prezenţi în sediul Primăriei. Chirica a spus că ieşenii ar trebui să sărbătorească în stradă cu artificii şi fanfară faptul că Guvernul Orban are grijă de Iaşi. Adică Orban dă zero lei Iaşiului, iar noi să ieşim şi să le mulţumim liberalilor pentru atenţia pe care ne-o acordă. O răsturnare a adevărului cum doar la cei din PNL o putem vedea. În realitate, Chirica sărbătoreşte cu artificii pe cer depunerea a trei oferte din partea firmelor care vor să realizeze studiul de fezabilitate pentru tronsonul Ungheni-Iaşi-Târgu Neamţ. Studiu care va dura vreo doi ani", mai spune Bogdan Cojocaru.

Acesta îi acuză pe liberali de demagogie, susţinând că Iaşiul, în comparaţie cu alte mari oraşe, precum Clujul şi Timişoara, primeşte fonduri puţine pentru derularea marilor proiecte.

"Ieşenii n-au mai văzut de mult un asemenea spectacol demagogic precum show-ul pus în scenă de cuplul Alexe-Chirica. Liderii PNL Iaşi ne prostesc în faţă. Ne flutură ideea cu demararea SF-ului pentru un tronson de autostradă, dar se comportă de parcă ar fi fost deja inauguraţi primii 100 de kilometri iar noi am ratat momentul cu fotografiile. În timp ce Iaşiul nu primeşte nimic, oraşe comparabile, precum Clujul şi Timişoara, vor avea la dispoziţie miliarde de euro. Ba mai mult, în vreme ce la Iaşi ni se prezintă machete peste machete, dar nu se întâmplă nimic notabil, la Cluj proiectul metroului înaintează rapid, iar Guvernul anunţă deja că alocă primul miliard de euro. Ieşenii trebuie să afle minciunile lui Orban, preluate rapid de caricaturile politice din Podu Roş. Aici nu mai este vorba de dispute politice, ci de o realitate dură pe care o resimţim cu toţii. Guvernul Orban vrea doar voturi de la Iaşi, iar când vine vorba de alocări bugetare judeţul dispare de pe hartă. Iaşiul nu există pentru PNL. Mihai Chirica are dreptate cu chermeza lui. Ar trebui să chemăm fanfara să cânte o doină de jale", conchide Bogdan Cojocaru în finalul comunicatului de presă.