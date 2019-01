Deputat Florin Roman, vicepreședinte PNL: PSDragnea blochează proiectele europene ale autorităților locale

Anul trecut, prin așa-zisa “revoluție fiscală”, guvernul PSDragnea a furat circa 10 miliarde de lei din bugetele autorităților locale. Ceea ce a însemnat încetinirea sau chiar blocarea investițiilor publice locale, guvernamentale și europene, la nivel local: și aici vorbim de drumuri, lucrari de alimentare cu apa, canalizare, gradinite, scoli, spitale etc, acuză deputatul PNL Florin Roman.

"Guvernul PSDragnea s-a angajat ca anul acesta sa indrepteze aceasta inechitate, dar cum ne-a obișnuit, acest guvern minte cum respira. Practic, guvernul PSDragnea reinventează “baronii roșii locali”, iar in “pixul” președinților de Consilii județene se pune redistribuirea a circa 30-35 % din “firimiturile” lăsate la nivel local, adică aproximariv 40 % din ce se colectează la nivel local. PNL nu susține aceste demersuri prin care PSDragnea dorește sa-și fidelizeze primarii propri, prin alocarea netransparenta de fonduri, doar pentru ca Dragnea sa-și țină aproape primarii. Măsurile bugetare ale PSDragnea vor bloca proiectele de dezvoltare, in special cele cu finanțare europeană, unde primăriile sunt obligate sa asigure co-finanțarea din resurse propri. Adică primarii harnici vor fi pedepsiți ca atrag fonduri europene. Și in final vor fi pedepsiți oamenii, întrucât banii pentru București adunați din toată țara, sunt mai mulți, de exemplu, cât pentru întreaga regiune a Moldovei. PNL susține rămânerea in proporție de 100% a impozitului pe venit, inclusiv din pensii, rămânerea in proporție de 80% a veniturilor din redevențe de exploatare la suprafața și din subteran, mărirea la 60% a sumelor care se redistribuie la nivel judetean, in baza unor criterii transparente și nu in baza deciziilor arborare ale “baronilor PSD!", mai susține Roman.