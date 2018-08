Deputat PMP agresat la protestul din 10 august, plângere penală: Se cere demisia purtătorului de cuvânt al Jandarmeriei

Deputatul PMP Doru Coliu a declarat marţi că va depune plângere pe Parchetul Militar pentru că a fost agresat de jandarmi pe 10 august în Piaţa Victoriei în timp ce participa la protest şi a cerut demisia purtătorului de cuvânt al Jandarmeriei, transmite Agerpres.

"Azi (marţi - n.r.) o să merg la Parchetul Militar pentru a depune o plângere pentru că am fost agresat şi vreau să mă constitui parte în acest dosar şi o să mă lupt până la ultima picătură de sânge pentru aflarea adevărului. Noi, românii care am fost la protest, vrem să ştim cu ce tip de gaze s-a dat, ce muniţie s-a folosit, în ce condiţii, de ce au avut armament asupra lor, cine a dat ordinul. Purtătorului de cuvânt al Jandarmeriei îi solicităm în mod public să îşi dea demisia pentru că a refuzat dialogul ieri seară pe un post de televiziune pentru a răspunde jurnaliştilor la întrebări legitime pe care populaţia vrea să le afle", a spus Coliu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Parlamentului.El a adăugat că, după 18 ani de trăit în Spania şi în calitate de deputat de diaspora, a considerat normal să fie prezent pe data de 10 august la protestul din Piaţa Victoriei."Ne-am dus cu toţii cu inima larg deschisă pentru a ne striga drepturile şi, din păcate, am primit o lecţie usturătoare pe propria piele, fiind agresat de către Jandarmeria Română fără niciun motiv şi fără niciun avertisment. Ei au spus că au avertizat, însă dacă cineva va reface acea scenă în acel zgomot infernal al mulţimii, nimeni nu a auzit acele mesaje de avertizare, iar acele semnale luminoase nimeni nu ştia din diaspora ce reprezintă. Mai mult decât atât, ele erau în partea dreaptă, nu în partea stângă, lângă acel camion unde grupul mare al diasporei s-a poziţionat. După ora 23,00, după ce am scos-o pe braţe pe o colegă de-a noastră pe o stradă lăturalnică, când m-am întors a început atacul exact în zona noastră. Au dat fumigene în faţă, în spatele camionului şi înăuntru cu acele grenade care au găurit picioarele oamenilor. În acel moment, după nouă ore de primit gaze, în care lumea nu mai ştia ce să facă, nu putea respira, nu putea vedea bine, ne-am trântit cu toţii la pământ pentru a găsi o gură de aer şi atunci cei rămaşi acolo am primit bastoane pe spate, cu toate că strigam şi spuneam că sunt deputat în Parlamentul României", a povestit Coliu.Deputatul PMP a condamnat "represiunea împotriva românilor din diaspora". "Este o răzbunare a partidului-stat PSD la adresa diasporei", a susţinut el.