Deputat Pro Europa, către Ion Ștefan: 'Sunteţi unul dintre miniştrii neperformanţi ai acestui Guvern'

Deputatul Pro Europa Cătălin Nechifor a anunţat, marţi, că grupul său parlamentar va vota în favoarea moţiunii simple împotriva ministrului Dezvoltării, Ion Ştefan, potrivit Agerpres.

"Grupul Pro România va vota pentru moţiunea simplă la adresa domnului ministru Ion Ştefan", a spus Nechifor la dezbaterea moţiunii.

El l-a criticat pe Ion Ştefan pentru incoerenţă.

"L-am ascultat cu mare atenţie pe domnul Ion Ştefan şi am încercat să înţeleg şi am avut sentimentul ascultându-l că am în faţă un tânăr elev de vreo 40 şi ceva de ani, aşa cum este obişnuinţa la Vrancea la PNL, care învaţă pentru Bacalaureat, acela de toamnă. Este de neînchipuit şi de neacceptat să vezi un astfel de personaj cocoţat în fruntea unui minister extrem de important, ministerul care gestionează dezvoltarea locală în România, lucrările publice, un om care pare să aibă mari greutăţi în a înţelege noţiuni şi idei, fundamente, chiar şi cifre şi nu înţeleg de ce atâta emoţie şi atâta incoerenţă de la domnul Ion Ştefan pentru că este deja la al treilea mandat de ministru", a spus Nechifor.

Acesta a susţinut că ministrul Dezvoltării "frânează dezvoltarea României".

"Vă bateţi joc, din păcate, şi de acest PNDL pe care l-aţi moştenit şi la care nu aţi făcut nimic în plus şi aţi lăsat autorităţi publice să se descurce cum au putut, aţi blocat sumele de proiecte pe principii închipuite, pe noţiuni că s-ar fi fraudat (...) în anumite localităţi şi iată că ţara suferă. (...) Sunteţi, domnule Ion Ştefan, unul dintre miniştrii neperformanţi ai acestui Guvern", a arătat Nechifor.

Deputatul Pro Europa i-a solicitat ministrului Dezvoltării să vină din timp cu soluţii concrete pentru primari.

"Vă cer să veniţi cu o propunere foarte clară pentru primarii din Ţara Românească, care trebuie să aştepte de la dumneavoastră soluţii concrete, bugete concrete şi alocări concrete. Nu mai faceţi ca anul trecut asumarea bugetului prin răspunderea Guvernului. (...) Nu aţi făcut, din păcate, în această perioadă nici măcar o singură întâlnire importantă în teritoriu", a mai spus acesta.