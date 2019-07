Deputat USR, denunț la DNA împotriva unui inspector angajat de Sorina Pintea la Agenţia Naţională de Transplant

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus miercuri un denunţ la DNA - structura centrală, "pentru suspiciuni de comitere a două fapte penale de către numitul Victor Zota, inspector angajat de către Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, la Agenţia Naţională de Transplant, în 11 martie 2019", conform Agerpres.

"În fapt, am adus în atenţia procurorilor DNA, spre analiză, două documente care indică faptul că Victor Zota, condamnat anterior într-un dosar DIICOT de trafic cu ovocite, împreună cu soţia sa, Turcu Rosana-Maria, ar fi comis două fapte penale: conflict de interese şi fals intelectual. Am ataşat denunţului penal o factură din anul 2018, în valoare de 3.500 lei, plătită de Victor Zota, în calitate de coordonator de program de transplant la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov către PF-aul soţiei acesteia, Turcu Rosana Maria. În baza acestei facturi, soţia lui Victor Zota ar fi prestat fictiv activităţi de coordonare în domeniul transplantului în câteva spitale din Bucureşti. Conflictul de interese este limpede ca lumina zilei. Vom vedea însă care este opinia procurorilor DNA care nu s-au autosesizat până astăzi, deşi am făcut public acest document încă din luna martie a anului 2019!", a detaliat deputatul USR pe Facebook.

El a adăugat că al doilea document incriminat se referă la un protocol semnat între SRI, Autoritatea Aeronautică Civilă şi Agenţia Naţională de Transplant.

"Victor Zota comite, din punctul meu de vedere, fals intelectual, semnând în numele Agenţiei Naţionale de Transplant, în calitate de coordonator program naţional de transplant, el neavând această calitate în anul 2014. Urmează să depun alte plângeri penale, în luna iulie, împotriva unui grup de indivizi care sugrumă activitatea de transplant din România de peste 20 de ani. Cel mai mare deficit în sistemul de sănătate este cel de caracter, până ce sistemul de transplant nu va fi curăţat de ceea ce numea fostul şef ANT "mafia profesorilor", pacienţii care au nevoie de un transplant funcţional vor fi batjocoriţi la nesfârşit. Atrag din nou atenţia doamnei ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea, faptul că încalcă legea, refuzând să-mi pună la dispoziţie ultimele două rapoarte ale Corpului de Control ale Ministerului Sănătăţii pe care le-am solicitat oficial încă din 20 martie 2019!", a menţionat Emanuel Ungureanu.