Deputat USR: 'E hilar să îi auzi pe pesedişti că vorbesc despre incompetenţă, nepotism şi aroganţă'

Deputatul USR Ionuţ Moşteanu a declarat marţi, la dezbaterea moţiunii simple împotriva ministrului Dezvoltării, că este ''de-a dreptul hilar să-i auzi pe pesedişti că vorbesc despre opulenţă, incompetenţă, nepotism şi multă aroganţă'', el arătând că reforma administraţiei, modernizarea şi dezvoltarea reală a României vor veni în momentul în care USR va fi la guvernare.

"Am citit cu un amestec de mirare şi amuzament textul moţiunii, pentru că este de-a dreptul hilar să-i auzi pe pesedişti că vorbesc despre 'opulenţă, incompetenţă, nepotism şi multă aroganţă'. Zici că pesediştii au stat în Elveţia 30 de ani şi au venit acum în România şi descoperă brusc realitatea din administraţia centrală şi locală. Păi nu v-aţi perfecţionat timp de 30 de ani PCR-ul - pile, cunoştinţe şi relaţii? Voi vorbiţi de clientelă politică!? Aţi căpuşat toată administraţiile până în ultimul birou şi acum vă plângeţi că sunt zburaţi protejaţii voştri. PSD îl acuză pe Ion Ştefan de descurajarea luptei anticorupţie, mai aveţi puţin şi sunteţi gata să ieşiţi în stradă cu Iordache în frunte cu tricoul 'rezist' să apăraţi DNA şi Justiţia. Nu am crezut că am să aud vreodată atâta ipocrizie pentru că mă uit la voi şi văd aceleaşi persoane care doi ani şi jumătate au lămurit legile Justiţiei ca să-şi scape şeful de puşcărie. Văd în text că PSD îl ceartă pe ministrul Ştefan că s-a lăudat cu semnarea contractelor pentru cele trei spitale regionale şi vă aduc aminte că mulţi dintre voi nu aţi fi fost în sala aceasta dacă acum patru ani nu minţeaţi o Românie întreagă că veţi face un spital naţional, opt spitale regionale, 2.500 de creşe, nu aţi făcut nimic. Mai văd în textul moţiunii că îl criticaţi pe ministrul Ştefan pentru discursuri împleticite, dar, stimaţi tovarăşi, aţi uitat că până de curând ne-aţi delectat de la această tribună cu personaje gen Daea, Andruşcă sau doamna Dăncilă", a spus Moşteanu, la dezbaterea moţiunii simple împotriva ministrului Dezvoltării, Ion Ştefan, potrivit agerpres.ro.

El a subliniat că ar fi dorit să vadă de la PNL în cele opt luni de guvernare depolitizare reală şi reformarea PNDL.

Deputatul USR a acuzat faptul că "sinecuriştii" PSD au fost înlocuiţi cu cei ai PNL.

"Reforma administraţiei, modernizarea şi dezvoltarea reală a României vor veni în momentul în care USR va veni la guvernare. Suntem singurul partid care a dovedit că vrea cu adevărat asta. Domnilor de la PNL, va veni o zi când va trebui să guvernăm împreună şi ştiţi asta şi vă zic foarte clar de acum: nu vom tolera nicio numire politică. Cu USR la guvernare se va termina cu alocarea banilor publici din pix, după cum vor muşchii ministrului sau după cât de influent e primarul în partid şi se va termina cu pile, cunoştinţe şi relaţii numite politic, puteţi să le spuneţi şi acum sinecuriştilor din PNL că de la anul îşi vor găsi altă carieră", a transmis Moşteanu.

Totodată, el a pledat pentru desfiinţarea PNDL.