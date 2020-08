Deputat USR a intrat în izolare pentru a treia oară: 'Partea bună este că în toamna asta scăpăm de PSD'

Deputatul Stelian Ion (USR), candidat la primăria municipiului Constanța, a confirmat joi că se află în izolare după ce a intrat în contact cu un bolnav de coronavirus. Stelian Ion este la a treilea episod de autoizolare. Persoana cu care s-a întâlnit Stelian Ion este Cristian-Gabriel Panait, om de afaceri care trece în unele publicații locale drept 'samsar imobiliar'.

„Viața în vremea COVID-ului e altfel...

Sunt la al treilea episod de izolare de la începutul acestei pandemii. A fost întâlnirea cu domnul Chițac, apoi un episod de tuse și febră, iar acum un contact cu o persoană depistată pozitiv. În momentul în care am aflat că persoana cu care am interacționat pentru o clipă la ieșirea de la inaugurarea hotelului Panoramic din Olimp are Coronavirus, am anunțat DSP Constanța și am intrat în izolare până pe 16 august.

Dar echipa noastră este cu motoarele turate, strângem semnături în fiecare zi, oamenii vin alături de noi în număr impresionant de mare. Semnalele pe care le primim de la constănțeni sunt extraordinare. Eu cred că paza bună trece primejdia rea. Până la eradicarea acestui virus trebuie să învățăm să trăim cu el, să avem grijă și să respectăm regulile. Purtați mască, mănuși (când este nevoie) și păstrați distanța fizică de rigoare. E greu, e nefiresc, dar e mult mai dificil să stai în carantină/izolare sau, și mai grav, să contactezi virusul. Partea bună este că în toamna asta scăpăm de PSD, molima care ne-a furat ani din viață, prezentul și, multora dintre noi, speranța! Făgădău, adună-ți catrafusele, creioanele și pozele de pe birou și pregătește-te să pleci acasă!", a scris Stelian Ion pe Facebook.