Deputatul Andi Cristea atrage atentia asupra lipsei reglementarilor nationale cu privire la legislatia blockchain

La acest moment, in legislatia nationalà româneascà nu existà suficiente elemente de reglementare iar in absenta acestora o serie de echipe românesti de developer si ingineri blockchain aleg sà isi localizeze activitatea in alte state europene in care existà reglementare necesarà si cunoastere specifica in materie din partea institutillor nationale si a autoritàtilor bancare si fiscal locale.

Efectul negativ asupra economiei românesti este evident, având in vedere impozitele neincasate si exodul inteligentei românesti in alte täri, situatie generatà si de o lipsà de deschidere la nivelul institutiilor românesti cu privire la activitätile specifice industriei, respectiv absent elementelor legislative de reglementare a acestor activitati.

In ceea ce priveste rata de adoptie a tehnologiei, studiile de documentare realizate de Camera Deputatilor in cursul anului 2021 aratà cà, de exemplu, in UK, cresterea numärul detinätorilor de criptoactive a fost de 558% in mai putin de trei ani - de la aproximativ 1,5 milioane in 2018 la peste 9.8 milioane in februarie 2021. O asemenea ratà indicà o progresie exponentialà si depäseste rata anterioarà de adoptie a internetului si telefoniei mobile.