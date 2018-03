Deputatul Cătălin Rădulescu acuză că a fost executat pentru că a avut curajul să candideze la congres

Deputatului PSD Cătălin Rădulescu (zis și Mitralieră) a fost sancționat dur în cadrul partidului. Organizaţia PSD Piteşti a decis joi seară, prin vot, să-i retragă sprijinul politic deputatului Cătălin Rădulescu, în urma poziţiilor publice pe care parlamentarul de Argeş le-a avut în ultima perioadă. Într-o lungă postare pe Facebook, deputatul PSD susține că a fost executat de colegii lui cu acord de la Centru doar pentru că a avut curaj să candideze la congres.

”Ceea ce s-a întâmplat aseară în Organizația PSD Pitești este inadmisibil și de inimaginat într-un partid democratic, european. Mi s-a retras sprijinul politic pentru motivul că ”am candidat la congresul partidului” și nu am respectat disciplina de partid prin care se stabilise candidatura colegului Șerban Valeca în CEX-ul PSD Argeș, la care, atenție eu nu am participat pentru că nu am fost invitat, și nu am putut să îmi depun și să îmi depun și să îmi susțin candidatura, conform statutului partidului.

Aseară am asistat la o execuție, orchestrată de președintele PSD Pitești, la care singurul argument, evocat pe rând de vorbitori a fost, că am adus grave prejudicii imaginii PSD Pitești, prin candidatura mea și nerespectarea disciplinei de partid. Mai mult decât atât domnul Șerban Valeca a spus public că i s-a cerut de la centru să aibă o atitudine mai dură în privința mea. Nu pot să cred, sunt siderat de faptul că o candidatură la un congres, adoptată de CEX-ul național, e considerată de o organizație locală, ca o încălcare a disciplinei de partid și ca o prejudiciere a imaginii organizației locale. Am ajuns, ca opiniile diferite, libertatea de exprimare, dreptul de a candida, de a alege și a fi ales, că reprezinte un delict de opinie, o indisciplină și un prejudiciu de imagine în Organizația PSD Pitești și PSD Argeș.

Am primit zeci și zeci de telefoane de susținere și de frustrare de la primarii argeșeni, de la consilierii județeni și locali, de la președinți de organizații comunale și orășenești și de la zeci de membrii simpli și cetățeni argeșeni, care mi-au transmis afecțiunea și susținerea lor, și le mulțumesc pe această cale.

Rămân același om, rămân același prieten cu sau fără susținerea acestei organizații locale, și sper, ca la nivelul Biroului Permanent Național se va analiza cu profesionalism și simț de răspundere, acest vot al organizației locale, și cred că, pluralismul de idei, dialogul, opiniile diferite, competiția și meritocrația sunt în continuare principiile fundamentale după care trebuie să se ghideze partidul. Dep Cătălin Marian Rădulescu”, a scris Rădulescu pe Facebook.