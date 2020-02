Deputatul Marius Bodea îi închide ușa actualului primar de Iași: 'Mihai Chirica nu va fi candidatul PNL'

Deputatul Marius Bodea, preşedintele Organizaţiei Municipale Iaşi a PNL a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că el va fi candidatul formaţiunii politice pentru Primăria Iaşi, şi a ţinut să infirme zvonurile conform cărora primarul Mihai Chirica, acum independent, va candida pentru un nou mandat sub sigla PNL.

Întrebat fiind despre posibila intrare a primarului Mihai Chirica în Partidul Naţional Liberal, deputatul Marius Bodea a declarat că sunt "bruiaje întreţinute" pe care el nu le poate opri.

"Mihai Chirica nu va fi candidatul PNL şi nu va mai fi nici primar din iunie încolo. Ipoteza venirii lui în PNL n-o putem discuta. Există bruiaje întreţinute la nivelul Iaşiului. Asta e adevărat, dar nu am cum să lupt cu aşa ceva. Candidatul PNL este Marius Bodea. Este exclus să vină Chirica în PNL. Nu primim mafioţi în partid. Eu am fost tot timpul categoric. Nu am spus niciodată altceva. Fără lipsă de modestie, nu vorbesc în nume propriu. Am un număr mare de simpatizanţi, de votanţi în partid. Există într-adevăr bruiaje întreţinute la nivelul Iaşiului. Asta este adevărat. Eu împotriva lor nu am cum să lupt. Cine este candidatul PNL la Primăria Iaşi vă răspund că Marius Bodea este. Marius Bodea a fost întotdeauna. Vine Chirica în PNL? Exclus, niciodată. Nu primim mafioţi în partid, şi asta cred că o spune toată lumea. Lucrurile trebuie tranşate cât mai repede. (...) Timp de patru ani de zile eu mi-am asumat această candidatură. Din iulie 2016 am intrat practic pentru alegerile din 2020. De asta am mers prin tot oraşul, să înţeleg cât mai bine problemele. În 2016 am candidat pe ultima sută de metri. A fost un experiment care nu a fost unul de succes", a răspuns Marius Bodea jurnaliştilor.

El a subliniat că trebuie încheiată o alianţă locală şi cu alte formaţiuni de opoziţie pentru a-l putea înfrânge în competiţia electorală pe primarul Mihai Chirica în alegerile locale într-un singur tur.

"Alegerile într-un singur tur, indiferent că primarul se numeşte Mihai Chirica sau se numeşte altfel, în cazul nostru unul nefericit, primarul pleacă cu mare şansă de câştig dacă nu se face o alianţă. Când ai un singur tur trebuie să priveşti ca şi când te-ai afla în turul doi. Adică voturile trebuie împărţite între primarul în funcţie, care cu siguranţă candidează pentru un nou mandat şi care pleacă cu o şansă importantă, şi un candidat care are şansa să-l înfrângă în competiţie. Cum putem face noi asta? Foarte simplu. Facem 300 de sondaje sau anchete sociologice. Ele vor arăta candidatul cu cele mai mari şanse. Acela trebuie să fie cel care este considerat a fi candidatul în turul doi. Orice altă soluţie, orice altă credinţă din partea oricărui candidat sau formaţiuni politice din Iaşi că vor lansa un candidat cu soluţii miraculoase de azi pe mâine, adică de pe azi pe iunie, este complet greşită. Nu există aşa ceva. Nu mai este timp să facem în patru luni de zile ceea ce alţii au făcut în patru ani de zile, cum e cazul meu", a spus Marius Bodea.

Atunci când a fost întrebat dacă este dispus să renunţe la candidatura sa pentru a o susţine pe candidatul USR, deputatul Cosette Chichirău, în condiţiile în care sondajele ar plasa-o cu şanse mai mari, deputatul Marius Bodea a răspuns afirmativ.