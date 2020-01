Deputatul Mitralieră e ÎN FOCURI după ce Corlățean a cerut PSD să renunțe la el: 'Oportunist, la! Din cauza ta am pierdut diaspora'

Începe circul în PSD, după ce Titu Corlățean, fost ministru de Externe, a cerut PSD, în timpul alegerilor din filiala Dâmbovița, să renunțe la stilul Mitralieră și la peremisme, ca un atac direct la deputatul Cătălin Rădulescu și la fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu. În replică, deputatul Mitralieră vine și îl acuză pe Corlățean că este un oportunist.

"Am aflat astăzi , ca la Conferința județeana extraordinara din Dâmbovița , un candidat ,nu la funcția de președinte ci la funcția de președinte executiv ( asta arată cât de curajos este acest coleg ) , cerea in discursul dansului ca partidul sa renunțe la stilul Prm și la stilul “ mitraliera “ ! Pai sigur, știu ca colegul Corlatean , își dorește foarte tare conducerea organizației Dâmbovița , sau in general orice conducere sau funcții sau vreun minister , și asta de când exista in partid , oportunismul , lasitatea și securismele il caracterizează !

Domnule Corlatean , atunci când se făceau abuzuri enorme in justiție , și colegi de-ai tai erau anchetati , judecați sau condamnati , ca tinte politice , fiind nevinovați ,marea majoritate dintre ei , atunci când romanii erau înregistrați ilegal pe siguranța naționala , când se făceau anchetele și rechizitoriile de către Sri , când s-au descoperit protocoale , când se dădeau biletele cu soluția de condamnare judecatorilor , tu ,senator Psd tăceai chitic , ca îți era teama sa nu deranjezi structurile . Da , am ieșit public , eu , Olguța , Codrin , Plesoianu, Serban NIcolae , Iordache , Nicolicea,Ionel Arsene, Teodorovici , și alții , împotriva unui sistem opresiv și ilegal și datorită reacțiilor noastre și atacării la Ccr a acestor ilegalitați , multe dintre acestea au fost stopate , prin deciziile Curții . Stim ca am deranjat foarte tare , însă noi am ales curajul și responsabilitatea , decât lasitatea și oportunismul pentru funcții , pe care l-ai ales tu , Titus Corlatean . Noi toti suntem de zeci de ani in aceleași organizatii , tu , oportunistule ai trecut prin atâtea organizatii , numai și numai pentru a avea funcții . Asta ai făcut și astăzi in Dâmbovița . Diferența între tine și mine , este ca eu am ales sa susțin o echipa in Arges , pe când tu vrei iarăși sa ai o funcție și un loc cald la vârful partidului . Spui , ca din cauza peremistilor și a mea , a pierdut partidul ? Spune asta membrilor de partid și primarilor din țara , care ne iubesc pentru curajul nostru , însă cred ca vei fi fugărit de oameni ! Știi de ce am pierdut procentele in sufragiul romanilor , Titus Corlatean ? O mare parte din cauza ta , ca ti-ai bătut joc de romanii din diaspora , nefăcând suficiente secții de votare , atunci când erai un jalnic ministru de externe . Tot din cauza ta am pierdut și presedentia țării ,amărâtule . Și romanii nu ne-au mai votat , din cauza inconsecventei de a duce lupta împotriva abuzurilor din justiție pana la capăt , din cauza certurilor și puciurilor interminabile din partid ( exact ce faci tu acum !) și din cauza arogantei , lașității și a lipsei investițiilor majore in România , a neexecutării autostrăzilor și a spitalelor regionale . Pentru asta nu ne-au mai votat romanii și încă pentru ceva , pentru ca nu au mai auzit in rândul Psd -ului , lideri naționaliști și patrioți , care sa se bata la Bruxelles pentru romani și România , care sa protejeze romanii împotriva creșterii prețurilor la gaze și curent electric , care sa protejeze fermierii romani , exportatorii romani , care sa pună la egalitate multinaționalele cu investitorii romani , și care sa-i facă pe unii sa înțeleagă ca România nu este o colonie a cuiva , ci o țara independenta și autonoma . Între oportunismul , lasitatea și dezastrul făcut de tine ca ministru romanilor din diaspora , aleg curajul , patriotismul și naționalismul . Nu o sa fii niciodată ca mine , ca Olguța , Codrin , Teodorovici , Serban Nicolae, Plesoianu , Arsene , Iordache, sau Grindeanu , o sa rămâi un individ mort după funcții și atât ! Dep Catalin Marian Radulescu sau “ Mitraliera “ așa cum mi-ai spus tu . Eu sunt medic , tu ?", scrie Cătălin Rădulescu pe Facebook.