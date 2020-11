Deputatul Nicușor Halici: 'Guvernul nu prezintă bugetul pentru că urmează creşteri de TVA, noi impozite şi tăieri salariale'

Deputatul PSD Vrancea, Nicuşor Halici, a declarat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, că Guvernul refuză să prezinte bugetul pe anul 2021 pentru că urmează creşteri de TVA şi noi impozite, tăieri salariale în sectorul bugetar, dar şi un acord cu FMI, potrivit Agerpres.

"Guvernul refuză să întocmească un buget pe care să îl prezinte înainte de alegeri, ca să vedem care sunt punctele majore ale bugetului României pe anul 2021. (...) Ei refuză să vină cu bugetul pentru că au în vedere creşterea TVA-ului, undeva în zona 22-24%, au în vedere tăieri de salarii şi venituri din sectorul bugetar, impozitări noi (...) dar mai ales au în vedere un acord cu FMI-ul, şi ştim cu toţii ce a însemnat un acord cu FMI-ul în anul 2009. Sunt nu doar alarmat, ci şi contrariat de cum Dumnezeu în ultimii patru ani, până în 2019, România a fost pe primul loc în Uniunea Europeană la creşterea economică, şi astăzi nu doar că am ajuns pe ultimul loc, dar suntem într-o gaură uriaşă. Ne-am împrumutat şi am ajuns la un deficit bugetar care se apropie de 10%. (...) De trei ori în nouă luni s-a majorat acest deficit bugetar. Unde sunt banii? Nu sunt în pensii, nu sunt în alocaţii, nu sunt în investiţii", a declarat Nicuşor Halici.

Acesta a susţinut că pensiile speciale sunt efectul unei legi din anii '90, care a fost votată de-a lungul anilor atât de PSD, cât şi de PNL.

"Pensiile speciale sunt efectul unei iniţiative legislative din anii '90 a unui ministru liberal. Pensiile speciale după aceea au fost suplimentate de către liberali, ulterior şi de către PSD, dar întotdeauna ei au votat proiecte de legi, ca şi PSD-ul. Din 2016 am depus mai multe proiecte de abrogare a acestor drepturi. Curtea Constituţională a spus clar că abrogarea nu este constituţională şi atunci am venit cu o iniţiativă nouă, prin care am impozitat pensiile speciale cu 85% pentru tot ceea ce trecea pragul de 6.000 lei (...) pentru ca nimeni să nu depăşească un prag de 10.000 de lei ca pensie specială. Atunci când vom avea o stabilitate politică, cu siguranţă trebuie să luăm în calcul şi o revizuire a Constituţiei şi o legiferare în corelaţie cu nevoile societăţii de astăzi", a spus Halici.

Deputatul a precizat că îşi va prezenta demisia din Parlament cu câteva zile înainte de finalul mandatului, pentru a nu beneficia de pensia specială, acesta aflându-se la primul mandat, şi şi-a îndemnat colegii să-i urmeze exemplul.

"Cei care consideră că sunt responsabili, cei cărora le pasă de români într-adevăr, pot face ca ei, în nume personal, să nu beneficieze de aceste drepturi. Niciun român nu trebuie să fie mai special decât celălalt. (...) Eu sunt unul dintre cei care îmi voi da demisia din Parlamentul României cu câteva zile mai înainte de a se finaliza mandatul meu de parlamentar. Cei care au cinci-şase mandate în Parlament beneficiază în continuare de această pensie specială, chiar dacă îşi dau acum demisia. Eu, fiind la primul mandat, nu voi beneficia, şi aşa voi face la fiecare mandat, atât timp cât îmi vor da voie românii să îi reprezint", a susţinut parlamentarul PSD Vrancea.

Nicuşor Halici deschide lista candidaţilor PSD Vrancea pentru Camera Deputaţilor la alegerile din 6 decembrie.