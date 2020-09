Deputatul PNL Toma Petcu a votat un primar şi un preşedinte de CJ care să sprijine dezvoltarea economică

Prim-vicepreşedintele PNL Giurgiu, deputatul Toma Petcu, a declarat că a votat pentru un primar care să schimbe faţa oraşului şi un preşedinte de Consiliu Judeţean "competent", anunță AGERPRES.

"Am votat în municipiul Giurgiu la secţia de votare numărul 48, la care sunt arondat şi atât la Primăria municipiului Giurgiu, cât şi la Consiliul Judeţean am votat pentru schimbare şi pentru a mă asigura că Giurgiu primeşte ceea ce merită, un primar care să schimbe faţa oraşului şi un preşedinte de Consiliu Judeţean competent, care să sprijine dezvoltarea economică a judeţului, pentru că Giurgiu are nevoie de dezvoltare', a declarat Toma Petcu pentru AGERPRES.