Deputatul PSD care l-a criticat pe Alexandru Rafila la audieri: 'Nu văd de ce aş fi exclus' / Reacția ministrului Sănătății

Deputatul PSD Patriciu Achimaş-Cadariu a afirmat, miercuri, după declaraţiile critice şi votul său în comisiile de sănătate împotriva numirii lui Alexandru Rafila la conducerea Ministerului Sănătăţii, că nu vede de ce ar fi exclus din PSD, menţionând că a candidat la Parlament pe listele social-democraţilor pentru pacienţii cu cancer.

"Nu văd de ce aş fi exclus din PSD", a spus Achimaş-Cadariu, întrebat pe această temă după audierea lui Alexandru Rafila în comisii. Întrebat de ce sunt neînţelegeri cu ministrul Alexandru Rafila privind Planul Naţional de Combatere a Cancerului, Patriciu Achimaş-Cadariu a spus că este şi el mirat.

"În momentul în care au apărut să indicii că lucrurile degenerează, degenerează în sensul că nu se aplică o lege care scapă de la moarte oameni, eu am sesizat acest lucru şi eu cred că toată lumea s-a sesizat. Ei bine, în acest moment cred că orice partid are mecanisme interne, are regulamente prin care să regleze astfel de de situaţii", a afirmat deputatul PSD.

Chestionat dacă conducerea PSD i-a reproşat poziţia, el a spus: "Personal, n-am simţit niciodată nicio animozitate din partea nimănui. Avem un număr de zeci de mii de pacienţi de cancer, e demonstrat în toată lumea că instrumentul prin care poţi să-i salvezi este un Plan naţional de control şi combatere a cancerului. Ai această lege votată şi nu o aplici, nu este criminal?", a explicat Achimaş-Cadariu.

Întrebat dacă planul are nevoie de modificări, Achimaş-Cadariu a spus: "Se induce o falsă chestiune şi a repetat-o (Rafila - n.r.) de foarte multe ori: pacienţi de categoria întâia şi a doua". "Aceasta este o chestiune sinistră. Planul, măsurile lui generale, se adresează tuturor pacienţilor cu cancer, în mod particular, prin metodologia de realizare a unui plan, întotdeauna se concentrează pe primele cinci localizări solide, plus copii şi hematologice. Deci, faptul că facem un plan pe 10, 20 de localizări este o invenţie din nou, ca şi democraţia originală. Cred că statul român are datoria să finanţeze planul de cancer", a adăugat el.

În legătură cu faptul că a candidat pe listele PSD, Achimaş-Cadariu a explicat: "Eu am fost invitat să candidez pe listele PSD şi îi mulţumesc PSD pentru acest lucru şi atunci am spus că voi candida pentru pacienţii de cancer şi până la urmă jurământul meu este pe Constituţia României, pe Biblie şi cred că faţă de asta şi faţă de ce mi-am asumat am întreaga responsabilitate".

Neglijență criminală

La audierile din comisiile de sănătate, deputatul PSD Patriciu Achimaş-Cadariu l-a acuzat pe ministrul Rafila de "neglijenţă criminală" faţă de bolnavii de cancer, anunţând că va vota împotriva avizării acestuia în funcţie şi i-a îndemnat pe colegii săi să facă acelaşi lucru.

"Vreau să vă spun de la bun început că vă acuz de neglijenţă criminală faţă de pacienţii bolnavi de cancer, prin neaplicarea Planului Naţional de Combatere a Cancerului. Atunci când un om este căzut pe stradă şi un medic trece pe lângă el, este obligat să aibă grijă de el. Dacă există un instrument prin care poţi salva viaţa pacienţilor de cancer şi nu-l aplici, este ca şi cum te apropii de om, te dai înapoi şi îi zici că treci peste 10 minute. Asta s-a întâmplat. Aţi spus că faceţi norme, un neadevăr ca toate celelalte neadevăruri pe care le-aţi rostit. Nu faceţi norme, amânaţi aplicarea unei legi care trebuia aplicată, prin inventarea unei pseudolegi fără nicio valoare", a afirmat Achimaş-Cadariu.

Răspunsul ministrului

În replică, ministrul Alexandru Rafila a spus că planul este discriminatoriu pentru că nu cuprinde accesul pentru toţi pacienţii de cancer şi nu poate fi finanţat.

"Legat de Planul Naţional de Combatere a Cancerului, să spun care este adevărul, că eu de când am venit la Ministerul Sănătăţii să ştiţi că nu am minţit şi nu am înşelat. (...) Totdeauna uşa ministerului a fost deschisă, domnul profesor Achimaş-Cadariu a fost invitat la Ministerul Sănătăţii şi înainte de adoptarea de către Parlament a acestei legi pentru care au existat numeroase amendamente din partea Ministerului Sănătăţii, care au fost respinse în bloc. Noi nu lucrăm cu un singur specialist, lucrăm cu 20 de specialişti. (...) Noi vrem să facem un plan care să nu fie discriminatoriu. (...) Pacienţii cu melanom au fost lăsaţi în afara acestui plan. Finanţarea acestui plan nu respectă legea finanţelor publice şi legea bugetului de stat. Vrem să facem acest lucru, vrem să tratăm pacienţii, să aibă acces la terapiile inovative şi personalizate, dar lucrul acesta se face cu buget menţionat corect în textul legii", a mai susţinut Rafila.

Alexandru Rafila, propus de PSD pentru funcţia de ministru al Sănătăţii, a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de sănătate.

În 2 noiembrie 2022, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care aprobă Planul naţional de prevenire şi combatere a cancerului, adoptată de Parlament.