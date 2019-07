Deputatul PSD Matei Suciu a EXPLODAT din cauza opoziției: Văicărelile lor devin absolut enervante

Deputatul PSD Timiș Matei Suciu a explodat din cauza predicțiilor opoziției, care susține că guvernarea PSD produce un haos în economie, haos care va fi plătit de generațiile viitoare.

"Văicărelile celor din opoziție vis a vis de “moștenirea “ dezastruoasa pe care vor trebui ei s-o administreze odată cu preluarea guvernării de la PSD și ALDE devin absolut enervante! Parca suntem in “ Nicolăiță minciuna “ ! De doi ani și jumătate aceasta guvernare se tine de cuvânt și mărește pensii și salarii , asigura fonduri astfel încât nu-i comuna sau orășel in țara fără o investiție majora iar PNL , USR și PMP se gândesc la “greaua moștenire “! DACĂ NU POT GUVERNA PENTRU NOI ȘI IN FOLOSUL ROMÂNIEI -și mulți dintre noi știm asta!!! - SA NU LE DAM ACEASTA ȘANSA !!!", scrie Matei Suciu pe Facebook.