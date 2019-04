Deputatul Remus Borza a vorbit înainte și după alegerile din Israel cu medicul lui Benjamin Netanyahu

Deputatul Remus Borza a relatat pe blogul său personal că îl cunoaște pe cel mai bun prieten al lui Benjamin Netanyahu. Cei doi au vorbit telefonic înainte de alegerile din Israel, dar și după aflarea rezultatelor. Borza menționează că Netanyahu era îngrijorat de rezultatul scrutinului.

„Nimeni nu se aștepta ca lupta să fie atât de strânsă, în contextul în care Benjamin Netanyahu, premier in funcție de 10 ani, s-a bucurat și de sprijinul președintelui american Donald Trump, care s-a și grăbit să-l felicite pentru victoria obţinută în scrutinul legislativ, numindu-l „omul păcii”. Pe perioada campaniei electorale, Netanyahu a scos în evidenţă relaţia bună cu preşedintele Statelor Unite, materializată în recunoașterea suveranității Israelului asupra Înălţimilor Golan, ocupate de Israel in 1967, dar care, potrivit dreptului internațional, sunt parte a Siriei. Tot Trump a fost primul președinte din lume care a recunoscut Ierusalim drept capitală a statului Israel. În noul context politic internațional și față de poziționarea partidelor ce formează coaliția majoritară condusă de Netanyahu, perspectiva unei soluții pașnice între Israel și Autoritatea Palestiniană este tot mai puțin probabilă. Formula de compromis, rasplatita cu trei premii Nobel pentru pace și materializată în sintagma „un teritoriu, două state” pare a fi de domeniul trecutului.

Atât marți, în ziua votului, cât și ieri, m-a sunat domnul Zvika Herman Bercovici, cel mai bun prieten al lui Netanyahu și medicul personal al premierului israelian, care mi-a mărturisit îngrijorarea lui Bibi privind rezultatul scrutinului. Premierul Netanyahu a fost supus, în ultimii doi ani, unei campanii de hărțuire judiciara și de media fără precedent.Pe o rețetă consacrată în România, dar brevetată de americani, și lui Netanyahu i s-au fabricat nu unul, ci trei dosare de corupție cu niște acuzații, unele dintre ele, de-a dreptul puerile. Dar iată că israelienii nu s-au lăsat păcăliți de încercările unor forțe obscure care urmăreau scoaterea lui Netanyahu din viața politică. Ieri, după ce s-au numărat toate voturile și după ce și Gantz și-a recunoscut înfrângerea, Bibi Netanyahu a putut să răsufle în sfârșit ușurat. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și cheme colaboratorii apropiați din campanie și să facă o poză de grup. Veți vedea în fotografie că majoritatea strategilor lui Netanyahu sunt tineri. În imagine, în stânga, îl vom recunoaște și pe Zvika Bercovici, născut în aceeași comună cu mine, Copalnic-Mănăștur, Maramureș, dar care a emigrat în Israel în 1978. Zvika Bercovici rămâne un mare prieten al României, iar premierul Dăncilă și alți oficiali ai statului român pot confirma acest lucru.

În urmă cu două săptămâni, am fost în Israel, o țară cu mai puțin de 9 milioane de locuitori. Evreii fac bani și din piatră seacă. E o realitate, nu doar o legendă. Deși Israel este o țară săracă în resurse și dependentă de importuri, are o dinamică economică fantastică. Au ajuns la un PIB de 350 miliarde euro anul trecut. România, o țară dublă ca populație, de zece ori mai mare ca suprafață și bogată în resurse, are doar 200 miliarde euro PIB. Avem atât de multe de învățat de la poporul ales in materie de business,lobby,politica și unitate.Prin cultivarea pragmatismului și solidarității israelienii nu sunt doar o mare națiune ci și o mare putere globală.Romania risca sa rămână nu doar la periferia Europei dar și la periferia istoriei și a umanității.Hristos a înviat! Romania e încă in moarte clinica.Asteptam o minune și in ceea ce ne privește”, a precizat Remus Borza pe blogul său personal.