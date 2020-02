Ministrul Victor Costache, 'dezincriminat' la audieri de USR-istul Emanuel Ungureanu

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat miercuri, la audierea ministrului Sănatatii, Victor Costache, a spus ca „adevarul” din cercetari efectuate personal il „dezincrimineaza” pe ministru in cazul mail-ului in care scrie despre „prietenii nostri”.

„Mail-ul pierdut. Se vorbea ceva de 'prietenii nostri' si se specula in presa ca ati trimis mail catre niste privati si s-a vorbit de drenare bani catre sistemul privat. Ca fost jurnalist de investigatii, am facut si eu o investigatie si le pun la dispozitie colegilor din mass-media adevarul despre acest mail, care va dezincrimineaza. Acest mail buclucas au ajuns la doua persoane, sot si stoie, un fel de sfetnici personali ai ministrului, una din cele doua persoane a fost data afara, a facut o copie dupa acest mail si a indus in opinia publica faptul ca a fost dat catre privati. Va rog sa-mi confirmati”, a zis Ungureanu.

„Dna consilier cu sotul ei care erau juristi mi-au trimis mail-ul si eu l-am trimis dlui Baciu, la ei ma refeream cand am scris 'prietenii nostri' si erau pusi in CC”, a zis ministrul.