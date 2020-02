Victor Ponta a citit un mail EXPLOZIV din Guvern: Dacă trimitea așa ceva un ministru PSD, îl aresta DNA din ședința de Guvern

Liderul Pro România, Victor Ponta, a citit marți la Digi24 dintr-un mail trimis de ministrul Sănătății, Victor Costache, către secretarii de stat din minister, mesaj în care scrie că „prietenii noștri” au trimis unele observații pe care le vor introduse în legislație.

„Daca un ministru PSD trimitea asa ceva, il aresta DNA direct din sedinta de Guvern”, a zis Ponta. Horatiu Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sanatatii, a fost contactat in timpul emisiunii si a spus ca nu stie nimic de acel mail.

Mail-ul citit de Ponta, trimis de ministrul Sanatatii in 30 noiembrie, contine mesajul: „Atasat gasesti ordinele ATI si IMA rescrise de prietenii nostri, le pastrezi doar pentru tine si Horatiu deocamdata. Pregatim punerea rapida in transparenta luni cel tarziu mati. Inca imi e neclar cum pot numi cele doua CL specifice, probabil in acelasi timp, poti si tu sa te interesezi?”.