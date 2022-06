Deputatul USR exclus din grupul parlamentar: 'Conducerea trăiește cu spaima de a nu pierde controlul partidului'

Deputatul Andrei Lupu, exclus din grupul parlamentar USR pentru defăimarea formațiunii, spune că a fost sancționat în lipsa sa și că actuala conducere a partidului nu poate să facă diferența între critică și atac la adresa partidului.

„Ca să nu fie niciun dubiu, excluderea este pusă în practică de către o parte dintre colegii mei de partid care au acționat la comanda politică a conducerii USR, iritată de declarațiile politice pe care le-am avut în ultimele două săptămâni. Nu ascund în niciun fel pozițiile mele critice la adresa conducerii, dar vreau să subliniez că a critica pe cineva nu înseamnă a acuza. Sunt avocat de profesie și știu diferențele de nuanțe. Am dreptul de a fi critic, după cum am dreptul de a fi liber să declar public ceea ce consider a fi necesar să fie transmis opiniei publice. Să interpretezi orice critică drept un atac la imaginea partidului este o practică lipsită de orice capacitate de introspecție și reflectă frica unor politicieni de a se confrunta cu propriile limite și incompetențe. Formal, conducerea USR are posibilitatea de a exclude pe oricine. Asta nu înseamnă ca e înțelept politic sau că e vreo dovadă de competență în a conduce un partid”, a scris deputatul pe Facebook, după ședința USR.

„Actuala conducere a USR trăiește cu spaima de a nu pierde controlul partidului și acționează ca atare. Faptul că eu subliniez nereguli interne din interiorul grupului parlamentar sau din exterior nu are nici o relevanță pentru adevăr. Membrii de partid știu ce se întâmplă și vor alege in consecință. Este rușinos și descalificant modul în care au procedat, în lipsa mea și fără a exista o minimă dezbatere în legătură cu acuzațiile pe care au încercat să le construiască împotriva mea. Paradoxal, excluderea a avut loc exact în momentul în care aveam o întrevedere cu comisarul european Didier Reynders despre situația statului de drept si legile justiției in țările din estul Europei”, a adăugat Andrei Lupu.