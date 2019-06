Deputatul USR Tudor Benga, despre votul în Diaspora: 'Liste suplimentare, actul de identitate să fie scanat şi alegătorul să semneze pe un PAD'

Deputatul USR Tudor Benga a declarat că modificarea din proiectul privind votul în diaspora prevede ca la votul în străinătate pe liste suplimentare actul de identitate să fie scanat şi alegătorul să semneze pe un PAD, asemănător celor de la bancă unde dai specimen de semnătură, potrivit agerpres.ro.

El a menţionat că dispozitivele necesare vor fi gata până la alegerile prezidenţiale din toamnă, STS exprimându-şi deja acordul pentru realizarea lor.

"Este foarte important că am simplificat procedura de completare a listelor suplimentare care a consumat extrem de mult timp în toate secţiile. Se scanează buletinul, se autocompletează de acolo informaţiile din câmpurile obligatorii şi se semnează pe un PAD, cam ca la bancă, în momentul în care dai un specimen de semnătură. (...) Trebuie să fie gata până la momentul alegerilor. Am înţeles că STS şi-a exprimat deja acordul, că are capacitatea tehnologică să-l execute", a spus joi deputatul USR, după finalizarea în Comisia specială a proiectului de lege de modificarea a unor acte normative privind votul în străinătate la alegerile prezidenţiale.

Acesta a menţionat că prin acest proiect MAE va fi obligat să ceară de la instituţiile similare ale celorlalte state ale UE informaţii despre cetăţeni români înregistraţi sub o formă sau alta acolo.

"Avem acum un tool kit extins de acces la vot. E foarte bine să-l promovăm, ca oamenii să ştie că au şi opţiunea votului prin corespondenţă, să ştie că au programul extins. Avem şi soluţii reparatorii în contextul în care va fi aglomeraţie. Va fi responsabilitatea Guvernului să folosească aceste informaţii, pentru care, acum, sunt mandataţi prin lege să le ceară ca să dimensioneze numărul de secţii", a adăugat Benga.

El şi-a exprimat speranţa ca proiectul să rămână în forma adoptată în Comisia specială şi după ce va trece prin Senat şi Camera Deputaţilor.

"Nu vreau să zic hop până nu am sărit complet gardul. Vreau să văd proiectul în această formă, nemodificat, trecut prin ambele Camere, trimis spre promulgare. S-au câştigat nişte lucruri importante: votul anticipat, votul prin corespondenţă extins. Bătăliile cele mai importante s-au dat pe ceea ce înseamnă accesul în incinta secţiilor, care au stat la cozi şi în 2014 şi în 2019, să sperăm că nu se va mai ajunge acolo. (...) E foarte bine că avem acum o manieră de a include pe toată lumea care stă la coadă în afara ambasadelor să poată vota", a punctat Benga.

Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru votul în diaspora a finalizat joi proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind votul în străinătate la alegerile prezidenţiale.

Proiectul pentru votul în diaspora, propus de AEP, însuşit şi amendat în Comisia specială, va fi trimis către Biroul permanent al Senatului, prima Cameră sesizată, urmând ca luni să primească raport din partea comisiilor de specialitate şi ulterior votul plenului. Forul decizional în acest caz este Camera Deputaţilor.