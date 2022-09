Deschiderea anului universitar la UVT, o săptămână plină de energie și entuziasm

Universitatea de Vest din Timișoara deschide anul universitar cu o săptămână spectaculoasă, care se anunță plină de energie și entuziasm, cu multe evenimente așteptate cu nerăbdare, ca în fiecare an.

Începând de luni, 26 septembrie, va debuta un program dedicat „bobocilor” din primul an, în care sunt incluse activitățile specifice Săptămânii de inițiere „Bun venit la UVT”,

o perioadă de cunoaștere și acomodare plină de evenimente prietenești, artistice și sportive, desfășurate până în 3 octombrie 2022.

Pe parcursul acestor zile, studenții înmatriculați în anul întâi în cadrul programelor de studii universitare de licență sunt așteptați la UVT pentru a descoperi ce înseamnă să fii student, pentru a descoperi cum funcționează mediul universitar și pentru momente de bucurie alături de noii prieteni, într-un cadru familiar, în care cunoașterea, sportul și arta vor fi pe primul loc.

În cadrul activităților prilejuite de evenimentul deschiderii anului universitar se remarcă, în primul rând, festivitatea specială a Deschiderii anului universitar 2022-2023, organizată joi, 29 septembrie, începând de la ora 12 (în Aula Magna „Ioan Curea” a UVT), unde sunt așteptați să participe studenții, familiile și apropiații lor, dar și universitarii, cercetătorii și personalitățile din comunitate invitate ale UVT, o sărbătoare aparte ce marchează debutul activităților academice din noul an universitar. Momentul va fi îmbogățit și valorizat prin prezența invitatului special al Universității de Vest din Timișoara, Excelența Sa, domnul Carlos Moedas, actualul primar al Lisabonei, personalitate politică și academică de talie internațională, fost comisar european pentru Cercetare și Inovare, căruia UVT îi va acorda titlul de Doctor Honoris Causa în cadrul festivității de decernare, care va avea loc în aceeași zi, începând de la ora 10, în Aula Magna „Ioan Curea” a UVT.

Programul și evenimentele din săptămâna de inițiere la UVT culminează cu ediția a cincea a UVT Liberty Marathon, organizat duminică, 2 octombrie. Alături de surprizele cu care s-au obișnuit cei care au participat deja la edițiile anterioare ale UVT Liberty Marathon, evenimentul din acest an este special, o dată în plus, pentru că este primul maraton din Timișoara cu traseu omologat de World Athletics, dar și pentru că, începând din aceast an, Comitetul Olimpic și Sportiv Român este partener oficial al evenimentului, iar medalia de finisher a acestei ediții este semnată de Mihai Covaliu, președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, campion olimpic mondial și european.

Beneficiind de prezența onorantă a domnului Mihai Covaliu la Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara îi va acorda acestuia Medalia de aur UVT, însoțită de Diploma de merit UVT, pentru contribuția pe care o aduce atât în beneficiul sportului românesc în plan internațional, cât și pentru susținerea pe care o acordă UVT, prin parteneriatul realizat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Luni, 3 octombrie, va avea loc un eveniment oficial de decernare a Medaliei de Aur și a Diplomei de merit UVT(începând cu ora 9, în Aula Magna „Ioan Curea” a UVT).

Ultima zi a Săptămânii de inițiere se va încheia cu un moment mult așteptat, festivalul UNIVIBES 2022 – Occupy the university!, care transformă întreaga universitate într-o mare locație de concerte, expoziții de artă & petrecere. Artiști consacrați vor transforma pentru o zi sediul UVT într-un dancefloor, pentru a celebra împreună începutul unui nou an universitar, în 3 octombrie 2022.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Le spunem „Bun Venit la UVT!” studenților din primul an, dar și colegilor lor din anii mai mari, la începerea noului an universitar. Le propunem oportunități deosebite în calendarul Săptămânii de inițiere, care cuprinde evenimente de informare, de consiliere și orientare în mediul universitar, tururi ale municipiului Timișoara și activități de teambuilding, evenimente culturale și sportive, conferințe și dezbateri. Nu în ultimul rând, anul acesta va avea loc a cincea ediție a UVT Liberty Marathon, în 2 octombrie, iar în 3 octombrie vom intra în vibe-ul unic al UNIVIBES. În plus, joi, în 29 septembrie, vom avea bucuria de conferi titlul de Doctor Honoris Causa UVT domnului Carlos Moedas, primar al Lisabonei. Vă așteptăm la inițierea universitară, în atmosfera de bucurie și energie specifică deschiderii anului universitar!”

Programul evenimentelor propuse de UVT pentru viitoarea săptămână poate fi urmărit pe pagina web UVT, și pe paginile social-media: https://www.facebook.com/uvtromania și https://www.instagram.com/uvt_romania/ .