DESCOPERIRE Efectul poluării asupra plămânilor poate fi redus la jumătate cu un medicament banal

Un nou studiu a raportat că medicamentele antiinflamatorii nonsteroidiene precum aspirina ar putea reduce efectele adverse ale expunerii la aerul poluat asupra funcției pulmonare, arată un studiu realizat de cercetători de la Columbia Mailman School of Public Health, Harvard Chan School of Public Health, Boston University School of Medicine, prezentat recent în publicația “American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine”, citat de 360MEDICAL.ro.

Cercetătorii au analizat un subset de date colectate de la un grup de 2.280 bărbați, veterani, din Boston care au avut parte de teste pentru a le fi examinată funcția pulmonară. Vârsta medie a participanților a fost de 73 de ani.

Cercetătorii au examinat relația dintre rezultatele testelor, medicamentele antiinflamatorii nonsteroidiene raportate de sine și particulele în suspensie (PM) și carbonul negru din mediu din luna dinaintea testului și au luat în considerare o varietate de factori, inclusiv statutul de sănătate sau dacă participantul a fost sau nu fumător.

Așa descoperit că utilizarea medicamentele antiinflamatorii nonsteroidiene au ameliorat efectele particulelor în suspensie asupra funcției pulmonare, iar asocierea a fost consistentă pentru măsurătorile săptămânale ale aerului poluat din aceeași zi cu 28 de zile înainte de efectuarea testului funcției pulmonare.

Pentru că majoritatea oamenilor din grupul de studiu ce s-au tratat cu medicamentele antiinflamatorii nonsteroidiene au luat aspirină, cercetătorii au spus că efectul observat a fost principal datorat aspirinei, dar efectele medicamentele antiinflamatorii nonsteroidiene în afară de aspirină necesită studii ulterioare. Mecanismul care a cauzat acest efect este necunoscut, dar cercetătorii au speculat că medicamentele antiinflamatorii nonsteroidiene micșorează inflamația cauzată de aerul poluat.

“În timp ce politicile de mediu au prezentat un progres considerabil în ceea ce privește expunerea totală la aerul poluat, chiar și în locurile cu niveluri scăzute de aer poluat, creșterile pe termen scurt sunt încă comune. Din acest motiv, este importantă identificarea metodelor de a micșora acele daune”, a spus autorul senior dr. Andrea Baccarelli, director la Department of Enviromental Health Sciences la Columbia Mailman School, citat de sciencedaily.com.

Un studiu anterior al lui Baccarelli a arătat că vitaminele B ar putea de asemenea să aibă un rol în reducerea impactului aerului poluat asupra sănătății.