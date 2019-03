Descoperire senzațională în SUA - Pești fosilizați de la impactul cu asteroidul care a dus la dispariția dinozaurilor

O echipă de cercetători a descoperit în Statele Unite fosile extrem de bine conservate de peşti de acum 66 de a milioane de ani, care au murit în momentul impactului unui asteroid responsabil de extincţia a 75% din viaţa de pe Pământ şi poate şi de cea a dinozaurilor, potrivit AFP.

Aceste fosile de peşti şi animale ancestrale au fost descoperite în situl din Dakota de Nord, la 3.000 de kilometri de craterul Chicxulub, unde impactul cu asteroidul s-a produs în Marea Caraibelor.

Studiul, care va apărea luni în revista ştiinţifică Proceedings of the National Academy of Sciences, arată până la ce punct acest eveniment a avut un impact devastator foarte rapid pe suprafeţe mari, subliniază autorul principal, Robert DePalma, citat de site-ul de specialitate EurekAlert.

"Este ca un muzeu de la sfârşitul perioadei Cretacicului pe un strat de o jumătate de metru grosime", descrie Mark Richards, unul dintre autorii şi profesorii de la Universitatea californiană Berkeley, într-un comunicat al instituţiei.

Şocurile provocate de imapactul asteroidului au generat valuri uriaşe într-o mare pe locul unde în prezent este Dakota de Nord, care, ajungând la un râu cu peşti din apropiere, a inversat cursul. Torentele de pietre şi resturi s-au abătut asupra lor, înainte ca un al doilea val să-i îngroape. S-au fosilizat cu timpul.

"O acumulare de peşti de apă dulce, de vertebrate terestre, de arbori (...) şi de alte creaturi marine au fost prinse în acest strat", a explicat Robert DePalma. "Înainte de a muri, peştii au inhalat fragmente de sticlă numite tectite propulsate de asteroid", punctează cercetătorii, care au găsit bucăţi din acestea în branhiile peştilor. Unii peşti au murit din cauză că le-au ingerat", estimează ei.

Biodiversitatea din sit este remarcabilă

"Cel puţin câteva exemplare se dovedesc a fi noi specii, iar altele sunt cele mai bune exemple din specia lor", a spus DePalma. "Urmărim înregistrarea unuia dintre cele mai importante evenimente din istoria Terrei. Niciun alt sit nu prezintă astfel de urme".