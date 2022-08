Desene publicate în The New York Times şi ilustraţii de carte ale artistului Tudor Banuş, expuse la Muzeul Ţăranului Român

Expoziţia "Fantome şi fantezii" de Tudor Banuş prezintă peste 90 de lucrări, multe expuse pentru prima oară, fiind o trecere în revistă a părţii grafice a operei artistului, plecând de la desene publicate în marea presă internaţională (The New York Times, Le Monde, Die Zeit etc.), trecând prin ilustraţia de carte ("Les Fantaisies" de Tudor Banuş, Editions Michel de l’Ormeraie, "Enciclopedia Zmeilor" de Mircea Cărtărescu, Ed. Humanitas, "Tandem" - poeme de Şerban Foarţă după desene de Tudor Banuş, Ed. Vinea) şi ajungând la lucrări autonome. Operele pot fi văzute la Muzeul Ţăranului Român până la 28 august.

„Idealul către care am tins întotdeauna a fost opera de artă de sine stătătoare”, afirmă Tudor Banuş despre parcursul său.

„De ani buni de zile îmi dau singur comanda, fie că e vorba de tablouri în ulei, fie de grafică pe hârtie. Deseori, un desen început pe hârtie poate fi început în creion şi acuarelă, apoi tratat cu acrilice şi terminat în ulei. În ceea ce priveşte conţinutul, libertatea fiind totală, eu fiind propriul meu comanditar, mi-am găsit alte repere. Punctul de plecare nu mai este un fapt de societate, o alegorie filozofică sau o situaţie politică... Scot lesa şi zgarda raţiunii de pe mână şi creion şi le las să se zbenguie, fără nici o obligaţie de rezultat! De-abia când ceva binevoieşte să apară pe hârtie din acel misterios subconştient, îi permit "raţiunii" să arunce o privire şi să-şi dea şi dumneaei cu părerea... E un fel de colaborare cu o entitate necunoscută, dar întotdeauna dispusă să-l îndatoreze pe "stăpânul" ei...”, mărturiseşte Tudor Banuş.

În deschiderea expoziţiei, artistul a participat, cu sprijinul Institutului Cultural Român, la conferinţa "Fantome actuale şi fantezii desuete", moderată de jurnalista Rodica Sărmaş, în care a explicat conceptul şi viziunea care au stat la baza expoziţiei şi a lucrărilor expuse.

„Expozitia Fantome si Fantezii este o cale de acces către un gen de artă care valorizează trecutul printr-o grafică ce trimite, ca tehnică, la gravură. E o uşă deschisă larg spre celălalt, aproapele nostru, pe care-l invit la un dialog amical”, subliniază Tudor Banuş.

Artistul, născut la Bucureşti, a împlinit 75 de ani pe 8 iulie, iar în urmă cu 50 de ani s-a stabilit la Paris, unde trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea şi în prezent.

„Desenul de presă şi de carte mi-au adus, uneori, mari bucurii, dar alteori au avut doar o funcţie "alimentară", cu alte cuvinte m-au ajutat să trăiesc. Uneori, tema de ilustrat avea o suficientă anvergură literară sau spirituală, permiţându-mi să acopăr cererea editorială şi eventual să o depăşesc. Dar sute de alte desene le-am scos din circulaţie, pentru motive lesne de înţeles. O selecţie din desenele ce satisfăceau aşteptările mele, atât în conţinut cât şi pe plan formal, se pot vedea astăzi în expoziţia "Fantome şi Fantezii" de la Muzeul Naţional al Ţăranului Român”, povesteşte artistul. „Am lucrat cu mare plăcere la "Enciclopedia Zmeilor" a lui Mircea Cărtărescu, datorită calităţii excepţionale a textului. Alte comenzi au fost adevărate "galere", cum spun francezii, adică muncă de "sclav". Dar pe tot parcursul am încercat să mă apropii de singurul statut ce-mi convenea perfect: acela de artist independent”, continuă el.

„Ce este un artist veritabil? Este creatorul care revelează acel aspect al lumii care nu mai fusese remarcat până în acel moment. Este vorba, desigur, despre lumea noastră, dar privirea îi aparţine în exclusivitate. Secretul stă ascuns în talentul artistului – în cazul pictorului, în tehnica şi ştiinţa desenului, în culoare şi armonizarea nuanţelor, în compoziţie şi, nu mai puţin, în empatia pe care aceste haruri le revelează privitorului”.

Tudor Banuş a absolvit Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din Bucureşti. Ulterior a studiat pictura la Ecole Superieure des Beaux Arts,în Paris. Din 1976 a colaborat cu peste 50 de ziare şi reviste printre care: Le Monde, Die Zeit, The New York Times, L’Express, Le Point, Tokyo Business, Marianne etc. A avut peste 80 de expozitii personale în Franţa, Statele Unite, România, Austria, Germania, Belgia, Marea Britanie, Portugalia, Suedia. A ilustrat peste 30 de cărţi, printre care Jules Verne, Grimm, Thomas Jefferson, Jack London, Didier Decoin, Doris Lessing, Mircea Cărtărescu, Ion Barbu, Şerban Foarţă etc. În anul 1979, a obţinut premiul pentru cea mai frumoasă carte pentru tineret în Franţa: Muzicanţii din Bremen de fraţii Grimm. În 2004, Ministerul Culturii din România i-a decernat Premiul Naţional pentru ilustrarea cărţii Enciclopedia zmeilor de Mircea Cărtărescu.