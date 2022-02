Desenul original pentru coperta unui album al trupei Queen, aruncat din greşeală înainte de licitaţie

Planul de a vinde la licitaţie desenele originale care au stat la baza coperţilor a două albume clasice semnate de trupa Queen a eşuat după ce unul dintre acestea a fost aruncat accidental la coşul de gunoi, informează DPA şi PA Media.

Directorul artistic şi designerul David Costa a decis să scoată la licitaţie creaţiile originale care au stat la baza albumelor Queen pe vinil ''A Night At The Opera'', din 1975, şi ''A Day At The Races'', din 1976, potrivit Agerpres.

Cu toate acestea, doar ''A Day At The Races'' poate fi vândut întrucât designerul crede că a aruncat la gunoi coperta albumului anterior pe când îşi făcea curat în studio.

''Un triumf neintenţionat al curăţeniei asupra posterităţii, am ajuns acum la inevitabila concluzie că 'A Night At The Opera' a devenit o victimă a efortului meu exagerat de entuziast de a face curat prin 50 de ani de suveniruri personale'', a spus Costa.

''E păcat, dar în marea schemă a lucrurilor, nu este o catastrofă globală'', a mai spus el.

În martie erau planificate să fie scoase la licitaţie coperta originală pictată prin tehnica pulverizării, un desen de pe coperta posterioară şi un desen în stilou şi cerneală folosit în procesul de producţie. A fost realizat după o schiţă originală desenată de liderul trupei, Freddie Mercury.

Casa de de licitaţii Gardiner Houlgate, cu sediul în Wiltshire, specializată în licitaţii muzicale a estimat valoarea obiectelor la o sumă cuprinsă între 6.800 de dolari şi 13.800 de dolari.

În 2021, desenele originale care au stata la baza unui alt album Queen, ''News Of The World'', din 1977, a fost adjudecate la New York pentru 62.575 de dolari.

''Arta originală din cadrul unui album rareori este oferită la licitaţie'', a spus licitatorul Luke Hobbs.

Trupa ''Queen este atât de populară, încât s-ar putea vinde oriunde în lume, în special în America, unde se află o mulţime de colecţionari Queen'', a mai spus el.

Din 1973 până în 2010, Costa şi studioul său, Wherefore Art?, au realizat coperţi de albume pentru mulţi muzicieni prestigioşi, printre care Elton John, Eric Clapton, Genesis şi George Harrison.