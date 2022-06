Detalii de ultimă oră despre atacul de lângă un club gay din Oslo. Cine este individul care a ucis doi oameni și a rănit alte zeci de persoane

Suspectul reținut după atacul de lângă un club gay din Oslo este un islamist radicalizat cu istoric de boli mintale.

Se crede că arestatul este un islamist radicalizat care are un istoric de boli mintale, a declarat sâmbătă serviciul de informații PST al Norvegiei.

Suspectul, al cărui nume nu a fost dezvăluit de poliție, este cunoscut de serviciile de securitate din 2015, a adăugat PST, citat de Reuters.

Potrivit AP, anchetatorii au declarat că suspectul, identificat ca fiind un cetățean norvegian în vârstă de 42 de ani, originar din Iran, a fost reținut după ce a deschis focul în trei locații din centrul orașului Oslo.

Serviciul de securitate PST a ridicat nivelul de alertă teroristă de la "moderat" la "extraordinar" - cel mai înalt nivel - după atac, ceea ce i-a determinat pe petrecăreții panicați să fugă pe străzi sau să încerce să se ascundă de atacator.

Șeful interimar al PST, Roger Berg, a calificat atacul drept un "act terorist islamist extremist" și a declarat că suspectul avea "un lung istoric de violență și amenințări", precum și probleme de sănătate mintală.

El a declarat că PST a aflat de suspect pentru prima dată în 2015 și ulterior acesta se radicalizase și făcea parte dintr-o rețea islamistă nespecificată.

Avocatul poliției, Christian Hatlo, a declarat că suspectul a fost reținut pentru suspiciune de crimă, tentativă de crimă și terorism, pe baza numărului de persoane vizate în mai multe locații.

"Evaluarea noastră generală este că există motive să credem că a vrut să provoace o teamă gravă în rândul populației", a declarat Hatlo.

Olav Roenneberg, un jurnalist de la televiziunea publică norvegiană NRK, a declarat că a fost martor la împușcături.

"Am văzut un bărbat sosind la fața locului cu o geantă. A luat o armă și a început să tragă", a declarat Roenneberg pentru NRK. "La început am crezut că este un pistol cu aer comprimat. Apoi geamul barului de alături s-a spart și am înțeles că trebuie să fug să mă adăpostesc."

Un alt martor, Marcus Nybakken, în vârstă de 46 de ani, a declarat că a văzut o mulțime de oameni alergând și țipând și a crezut că este vorba de o bătaie.

"Dar apoi am auzit că a fost un schimb de focuri și că era cineva care trăgea cu o mitralieră", a declarat Nybakken pentru postul norvegian de televiziune TV2.

Premierul Jonas Gahr Stoere a declarat într-o postare pe Facebook că "împușcăturile (...) au fost un atac crud și profund șocant asupra unor oameni nevinovați".

El a precizat că, deși motivul este neclar, împușcăturile au provocat teamă și durere în comunitatea LGBTQ.

"Suntem cu toții alături de voi", a scris Gahr Stoere.

Atacul a avut loc în primele ore ale zilei de sâmbătă, victimele fiind împușcate în interiorul și în afara London Pub, un club gay din Oslo, precum și pe străzile din jur și într-un alt bar din centrul capitalei norvegiene.

Suspectul a fost reținut la câteva minute după atac, potrivit poliției. Două arme, inclusiv un pistol complet automat, au fost recuperate de la locul crimei.

Doi oameni au murit și peste 20 au fost răniți.

Norvegia are o rată a criminalității mai mică decât multe țări occidentale, deși a avut parte de atacuri motivate de ură, inclusiv atunci când extremistul Anders Behring Breivik a ucis 77 de persoane în 2011.