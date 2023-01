Detalii șocante despre femeia ucisă de câini: 'În aprilie, la precedentul atac, nu mai avea piele pe cap și îi lipseau bucăți de carne din mâini și picioare'

Ana Maita, o cunoscută activistă, cere demisia lui Nicușor Dan, după ce o femeie, mama unui copil, a fost ucisă de câini, în București, în zona Lacului Morii. Ana Oroș a scăpat cu viață în aprilie anul trecut, când, în acceași zonă, o altă haită de câini a desfigurat-o.

Ana Maita face dezvăluiri despre cum arăta Ana după atacul din 2022 și punctează că ”Primarul Nicușor Dan și mana lui dreaptă @Diana Punga precum și toată conducerea ASPA București au sângele acestei femei pe mâini.”

”Am cunoscut o pe Ana, tiza mea ucisă azi de câini în timp ce alerga. Cand am cunoscut-o eu nu mai avea piele pe cap și îi lipseau bucăți de carne din mâini și picioare, după ce fusese atacată de câini în parcul unde alerga. Am consiliat-o cum să își ceară drepturile in instanță pentru suferință și traumele fizice și psihice in urma atacului. Iubea animalele și voia să tragă la răspundere autoritățile pentru că și ea credea că nu este normal sa existe câini pe spațiile publice!

Azi Ana este moartă. Autoritățile nu au fost trase la răspundere. Primarul Nicușor Dan și mana lui dreaptă @Diana Punga precum și toată conducerea ASPA București au sângele acestei femei pe mâini. Eu personal l-am avertizat pe primar, in 4 iulie 2022, pe peluza ambasadei SUA, că Diana Punga, căreia i-a dat puteri depline de primar, că aceasta a deturnat complet ASPA și a oprit capturările de câini de pe spațiul public!

Cu unul dintre cele mai mari bugete istoria instituției, ASPA cheltuie 17000000 lei pe an ca să facă PR câinilor pe care ii tine in adăposturi ANI DE ZILE! Da, dragi bucureșteni, primăria noastră taie de la copiii, de la mame si de la persoanele cu un handicap că să țină mii de caini in adăposturi până la finalul vieții naturale!

Finanțăm cu toții o uriașă gradina zoologică canina pentru că Nicușor Dan și Diana Pungă nu vor să respecte legea in vigoare!

Suntem mâncati de vii pe strada pentru că Nicușor Dan și Diana Pungă nu vor să respecte legea in vigoare!

Oamenii ăștia sunt direct responsabili de moartea Anei! Unul nu a iesit cu capul plecat să își ceară iertare pentru că a murit un om pe tura lor!

Am mers eu și am aruncat simbolic cu vopsea roșie pe treptele primăriei poate își aduc aleșii aminte, in ceasul al 12-lea, că au datoria față de bucureșteni sa nu ii lase pradă haitelor de câini.

DEMISIA! Nicușor Dan, Diana Pungă, Catalina Tranescu și Georgiana Preda!”

O altă mărturie aparține jurnalistei Loredana Diacu.

”era sfarsit de august si ultima mea zi de vacanta cand m-am hotarat sa urc, de una singura, pe Tache Ionescu pana la Malaiesti si apoi pe Horn, pana la Omu. Voiam o tura in solitudine, sa ma bucur in liniste de munte, de vremea frumoasa, de splendoarea din jur.

Mergeam in tihna spre Gura Diham, pe sosea, urmand sa intru de acolo pe traseu cand din urma m-a ajuns o fata... femeie inalta, foarte subtire, cu o basmaluta pe cap.

- Pe unde urci, m-a intrebat, ma iei si pe mine?

Am luat-o, ce sa fac, nu lasi un om singur pe munte daca cere sa mearga cu tine.

Ana o chema pe companioana mea. Mergea repede si bine.

M-am mirat insa ca, desi afara era foarte cald, purta colanti lungi si un fel de basmaluta pe cap. Nu intelegeam de ce. Cum nu intelegeam nici de ce mainile ii erau pline de cicatrici urate, care pareau inca dureroase. Cicatrici de rani abia vindecate.

Am aflat curand de ce. Mi-a zis chiar ea, cand, incalzita tare, si-a dat basmaluta jos si si-a cerut scuze inainte. M-a rugat sa nu ma oripilez de crestetul ei care, la spate, itea o piele goala, fara par.

- M-au muscat cainii, m-au atacat pe Lacul Morii, am avut noroc ca m-au scos doi biciclisti care treceau pe acolo din mainile lor. Ma doborasera la pamant, ma muscau de peste tot, ii simteam cu dintii infipti in capul meu tragand... cu dintii infipti si in picioare, maini.

Ana a ajuns inconstienta la spital dar a scapat cu viata. Ranile ii mutilasera capul si trupul dar nu si spiritul.

Era vie, optimista, alerta, un om frumos. Si curajos. Un om care iubea cu pofta viata, muntele, florile.

A fost o tura pe care n-o uit. Am mancat zmeura pe saturate, am urcat pana la Omu impreuna sporovaind.

Mi-a placut. Avea principii, plecase de la locuri de munca une nu se simtea utila, facea activism pentru mediu, traia cu putere viata.

Azi am citit ca o femeie de 43 de ani a fost ucisa de caini pe Lacul Morii. Era Ana cu care am urcat eu pe munte. A doua oara n-a mai aparut niciun biciclist providential s-o scoata din dintii lor.

Odihneste-te in pace, Ana, imi pare rau ca n-am mai apucat sa urcam pe munte de atunci.

Iar autoritatile poate fac ceva cu cainii agresivi care ataca oameni

Iubesc foarte mult animalele eu, si Ana le iubea, dar sa lasi animale agresive in libertate, sa nu sterilizezi, sa nu previi... asta duce la tragedii ingrozitoare.

Ana avea un baietel. Baiat care a ramas acum fara ea.

In fotografii Ana, inainte de accident si Ana, cum am cunosct-o eu pe munte, dupa ce a fost atacata de caini.”, scrie jurnalista.