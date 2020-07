DETALIILE din spatele banilor alocați României de Uniunea Europeană: Europa nu este despre bani și nu trebuie să le mai vindem românilor această iluzie!

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că în urma Consiliului European suma care va reveni României este de 79,9 miliarde de euro, bani care vor fi utilizați pentru relansare economică, dar și pentru marile proiecte de infrastructură. El a fost apoi aplaudat frenetic din zona Puterii pentru ”măiestria de care a dat dovadă” în cadrul negocierilor de la Bruxelles.

Dar oare chiar e așa uriaș acest succes? Chiar a primit România ceea ce ar fi meritat? Europarlamentarul Victor Negrescu, fost ministru al Afacerilor Europene, face pe pagina personală de Facebook câteva precizări care aruncă într-o cu totul altă lumină anunțul triumfalist de dimineață al președintelui Iohannis:

”România are nevoie rapid de un adevărat plan de relansare economică ce trebuie negociat cu Comisia Europeană pentru a accesa aceste fonduri de care țara noastră are nevoie. Evident, nu poate fi documentul prezentat recent la restaurant. Autoritățile au recunoscut public, ceea am și spus în ultimele zile, că nu a fost prezentat executivului european.

Acest plan trebuie să fie rezultatul unui consens politic pentru a ne asigura că programul este implementat rapid și transparent pentru că multe din aceste fonduri sunt alocate pentru o perioadă limitată. Putem fixa un termen comun, în luna august. Când este vorba de interesul României, sunt mereu constructiv.

Avem 79,9 miliarde de euro pe hârtie, minus ~16 miliarde împrumuturi, minus contribuția noastră la bugetul european, în creștere (de la 1%, circa 1,7 miliarde pe an / 12 miliarde pentru tot bugetul, spre 2% din PIB, circa 24 miliarde pentru tot bugetul), minus contribuția la planul de relansare (12 miliarde de euro), minus noi taxe impuse la nivel european. Calculați voi cât rămâne.

Ministrul PNL al Fondurilor Europene recunoștea, ceea ce am declarat astăzi, că România avea în propunerea inițială 85 de miliarde de euro. Asta înseamnă, conform miniștrilor PNL, că am pierdut la negocierile din weekend 5 miliarde. Apropo, eu am anunțat de câteva săptămâni cifra de 80 de miliarde pentru România, dar am vorbit și de un potențial, ratat acum, de 100 de miliarde de euro din totalul de 1.800 de miliarde de euro.

Comparativ cu alte state:

- Polonia primește 174 de miliarde de euro plus acces la fondurile pentru tranziție ecologică

- Italia primește aproximativ 209 miliarde de euro doar din planul de relansare

- Grecia primește cât România, 80 de miliarde de euro

Câteva cifre, în detaliu:

1.În propunerea inițială a Comisiei Europene primeam 31 de miliarde de euro pentru politica de coeziune. Acum primim circa 26,8 miliarde.

2.În bugetul actual 2014-2020 aveam 7,1 miliarde de euro pentru dezvoltarea rurală, cea mai accesată linie de finanțare din România. Acum avem doar 6,2 miliarde

3.În propunerea inițială a Comisiei primeam 33 de miliarde pentru relansarea economică din care 2/3 erau granturi. Acum primim 33,5 dar doar jumătate sunt granturi, iar pentru cele 16 miliarde granturi care pot fi accesați doar în următorii ani, trebuie să returnăm 12 miliarde.

Sunt un pro-european convins și îmi doresc o Românie puternică în UE. Doar prin corectitudine, doar prin adevăr putem să clădim un proiect european puternic și să întărim rolul jucat de România în Europa. PNL a jucat cu acest buget european un joc murdar care pune în pericol, pe termen lung, încrederea în UE. Europa nu este despre bani și nu trebuie să le mai vindem românilor această iluzie. Valorile democratice europene sunt ceea ce contează. Ele nu se negociază prin poze cu liderii europeni.”, a scrie europarlamentarul.