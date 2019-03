Detaliul din proiectul de modificare a OUG 7 - Prevederea care îi vizează pe specialiștii Secției a cărei desființare este cerută de magistrați

Ministrul Justitiei anunta ca o alta prevedere a ordonantei de modificare a OUG 7 se refera la asigurarea salarizarii unitare pentru specialistii care lucreaza in cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, astfel incat acestia sa primeasca venituri similare cu cei de la DNA sau DIICOT.

"In cadrul sedintei, ministrul Muncii a facut o propunere de corelare, care pe de o parte are impact financiar, pe de alta parte se refera la competente MAI. La nivelul sectiei speciale de Investigarea a Infractiunilor din Justitie sunt necesare ca si la DNA specialiti. In reglementare exista diferenta intre specilisti cu aceleasi compente intre DNA si DIICOT fata de cei de la SIIJ. In ce conta propunerea? In asigurarea unei salarizari unitare pentru specialistii cu acelasi profil profesional, indiferent daca lucreaza la DNA, DIICOT sau Sectia speciala", a declarat Tudorel Toader.

