Detergentul de albire al Moscovei

Am spus de multe ori că viața politică din Moldova are foarte multe necunoscute. Pentru cei care nu sunt zi de zi conectați la știrile care vin de la Chișinău este aproape imposibil să discearnă grâul de neghină. Opoziția pro-europeană este penetrată de oamenii Moscovei, opoziția pro-rusă joacă calculat, încercând să speculeze atât greșelile guvernării cât și pe cele ale opoziției pro-europene. Partidul de guvernământ este sub asediu permanent și este acuzat de blat cu Dodon. Chiar dacă au fost măsuri ferme îndreptate împotriva Rusiei (legea anti-propagandă rusă, dezvăluirile privind spălarea celor 22 miliarde de euro, decizia MAE - declararea persona non grata pe Dimitri Rogozin) PDM-ul lui Plahotniuc este asociat tot timpul cu PSRM. Dacă în România propaganda a inventat termenul ”binom”, pentru a valorifica acțiunile anti DNA și anti SRI, în Moldova ”Binomul” este Plahotniuc – Dodon. Nimeni nu poate explica, cu argumente, ce obține în urma blatului președintele Dodon. Pentru că dacă este un blat, teoretic ar trebui să existe 2 câștigători. Momentan, toate meciurile directe Plahotniuc - Dodon, cele despre care analiștii au spus că sunt „acțiunii coordonate”, au avut un singur câștigător. Președintele moldovean a fost de 3 ori suspendat temporar și până acum nu a reușit să înregistreze nicio victorie din acest blat.

Anul acesta Moldova va avea alegeri parlamentare. În ultima vreme, a început din nou procesul de albire a oamenilor FSB-ului. Renato Usatâi, omul FSB, un proiect al Moscovei care a eșuat, cercetat penal, fugit acum din Chișinău, apare din ce în ce mai des la una dintre cele mai puternice televiziuni ale opoziției pro-europene, Jurnal TV. Această televiziune este susținută financiar de doi dintre adversarii regimului Plahotniuc, Victor și Viorel Țopa, condamnați în Moldova și refugiați în Germania. Cei doi sunt și principalii finanțatori ai liderului Partidului Dreptate și Adevăr, Andrei Năstase. Acordarea de spațiu, în prime time, omului Moscovei, nu are decât un singur rol: albirea acestuia, creionarea portretului de luptător împotriva regimului, cu alte cuvinte realizarea unei imagini de politician „frecventabil”. Nu este prima dată când se dă o luptă puternică ca Usatâi să fie prezentat pozitiv. Acum doi ani, acest rol de albire al lui Usatâi l-a avut chiar Andrei Năstase, când s-au urcat pe scenă împreună și au organizat mitinguri de protest. Atunci, Năstase, Dodon și Usatâi păreau luptătorii pentru democrație împotriva regimului oligarhic. Datorită lui Andrei Năstase, Dodon a devenit „frecventabil” pentru partenerii externi, pentru scurt timp, într-adevăr. Usatâi a fost făcut frecventabil, e drept doar pentru o parte din populație, nu și pentru ambasade, care aveau o imagine și din alte surse de informare. Nici nu contează tema emisiunii, în treacăt spus, se încerca aruncarea unei pete pe obrazul INTERPOL. Acestea sunt amănunte în spațiul mediatic din Moldova.

Cea mai puternică televiziune de opoziție nu se sfiește să susțină un om al FSB, Andrei Năstase a făcut acest lucru în trecut, iar acum se pare că există deja o înțelegere de susținere în campania locală, care se va desfășura în Bălți și probabil în Chișinău.

Din păcate, Năstase nu face un joc de capul lui, iar, în aceste momente, cea care pierde cel mai mult din cauza acestui joc este Maia Sandu. Aceasta s-a asociat cu el și este obligată, din cauza trecutului, să meargă braț la braț și chiar să candideze pe liste comune.

O trezire la realitate, o despărțire a Maiei Sandu de Andrei Năstase ar fi un prim pas de a stopa jocurile Moscovei. Infiltrarea pe care și-a dorit-o Rusia în interiorul mișcării pro-europene din Republica Moldova trebuie stopată înainte de alegeri, pentru că după scrutinul electoral va fi prea târziu și cu costuri prea mari. Intrarea în parlament a lui Năstase, împreună cu un număr de deputați fideli, poate înclina balanța spre o majoritate, alta decât cea care ar ține drumul spre vest.