Devenit lider al protestelor #rezist, Tudor Chirilă se plânge că nu mai prinde contracte pe bani publici

Tudor Chirilă a explicat într-un interviu pentru corespondentul Știrile ProTV, Vitalie Cojocari, de ce nu cântă în campanii electorale, la nunți sau la botezuri. Solistul trupei Vama se plânge că nu mai este contactat de autorităţile din Bucureşti pentru a cânta la evenimente.

Întrebat de ce nu a cântat la Revelion în Capitală, Tudor Chirilă a răspuns: "Păi, cred că trebuie să-i întrebați pe ei. Eu cred că nu ar trebui politizată muzica și cred că un artist care are o relație cu Primăria, are dreptul să o critice, indiferent dacă are un contract de muncă. Lumea trebuie să separe foarte bine lucrurile astea. Faptul că Primăria municipiului București te cheamă să cânți, deci să îndeplinești un serviciu muzical, remunerat, este una. Faptul că Primăria este incapbilă să gestioneze oricare dintre domeniile pe care a promis că le va gestiona, când a câștigat alegerile, este o chestie diferită, paralelă și cred că, acolo, ca cetățean, trebuie să-ți spui părerea. Că PMB poate decide că dezirabili sunt doar cei care au păreri pro este o formă de manifestare antidemocratică vizavi de dreptul muncii. Eu nu pot să spun că am informații în sensul acesta, pentru că automat mâine ar putea spune că 'Bă, dar chiar așa Chirilă, Vama cred că pot să cânte așa. Poate nu-i mai dorește publicul...' Dar putem specula pe treaba asta."

