DEZASTRU Bianca Andreescu a făcut anunțul: 'Mi-a fost foarte greu sa iau aceasta decizie'

Jucătoarea canadiană de tenis Bianca Andreescu, locul 6 mondial, nu va participa la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.

Andreescu, în vârstă de 19 ani, nu s-a refăcut încă după accidentarea la genunchi din cauza căreia a abandonat şi la Turneul Campioanelor de la Shenzhen.

"Australian Open vine prea devreme in procesul meu de recuperare. Din nefericire, nu voi putea juca in acest an. Mi-a fost foarte greu sa iau aceasta decizie, deoarece iubesc sa joc la Melbourne, dar sunt nevoita sa respect planul de recuperare cat priveste genunchiul si corpul meu. Abia astept sa revin in Australia cat de curand!" a scris Bianca Andreescu pe Twitter.

Grand Slam-ul Australiei începe la 20 ianuarie.

Open is unfortunately too soon in my rehab process and I sadly will not be able to play in it this year. It was a very tough decision to make as I love to play in Melbourne but I have to respect the recuperation plan for my knee and body. I can’t wait to come back to Aus soon x