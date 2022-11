Dezastrul FTX | Au dispărut cel puţin 1 miliard de dolari din fondurile clienţilor

Cel puţin 1 miliard de dolari din fondurile clienţilor au dispărut de pe platforma pentru criptomonede FTX, care şi-a declarat falimentul, au spus două persoane familiare cu problema, transmite Reuters, citat de news.ro.

Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried, a transferat în secret 10 miliarde de dolari din fonduri ale clienţilor de la FTX către compania de tranzacţionare a lui Bankman-Fried, Alameda Research, au declarat sursele.

O parte din acest total a dispărut de atunci, au spus sursele. O sursă a estimat suma lipsă la aproximativ 1,7 miliarde de dolari. Cealaltă a spus că lipsa este între 1 miliard şi 2 miliarde de dolari. Gaura financiară a fost dezvăluită în datele pe care Bankman-Fried le-a împărtăşit cu alţi directori seniori duminica trecută, potrivit celor două surse.

Datele oferă un raport actualizat al situaţiei de la acea vreme, au spus persoanele. Ambele surse au ocupat funcţii de conducere în FTX până în această săptămână şi au spus că au fost informate cu privire la finanţele companiei de către personalul de vârf.

FTX, cu sediul în Bahamas, a depus vineri cerere de intrare în faliment, după retrageri masive ale clienţilor la începutul acestei săptămâni. Un acord de salvare cu platforma rivală Binance a eşuat, precipitând cel mai grav colaps produs în ultimii ani în sectorul criptomonedelor.

În mesaje text către Reuters, Bankman-Fried a spus că ”nu este de acord cu caracterizarea” transferului de 10 miliarde de dolari. ”Nu am transferat în secret. Am avut o etichetare internă confuză şi am interpretat-o greşit”, a spus el, fără a detalia.

Întrebat despre fondurile lipsă, Bankman-Fried a răspuns: ”???” FTX şi Alameda nu au răspuns solicitărilor de comentarii.