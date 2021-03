Dezbateri aprinse! Stelian Ion, către UDMR: 'Ideea cu avizul CSM pentru trimiterea în judecată a magistraţilor nu a venit de la noi'

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a afirmat miercuri că nu a propus un aviz din partea CSM pentru trimiterea în judecată a magistraţilor, amendament în proiectul de desfiinţare a Secţiei speciale, după cum au susţinut reprezentanţii UDMR, el explicând că a avut de ales din mai multe rele, dar această situaţie va fi reglementată în pachetul de modificare a celor trei legi ale justiţiei pe care îl va trimite joi la CSM.

"Mi-aş fi dorit alte discuţii - despre digitalizarea justiţiei, volumul de lucru care este pe masa magistraţilor şi alte teme. Ideea că această garanţie propusă ar veni de la noi este una falsă şi o resping din capul locului. Eu am fost cel care am înlăturat acele garanţii solicitate de CSM. Însă, stimaţi colegi de la UDMR, şi nu vreau să escaladăm un discurs în a ne contrazice reciproc, nu aş vrea să lăsaţi impresia că suferiţi foarte mult pentru această situaţie. Realitatea este că am avut de ales din mai multe rele, între ideea de a transforma SIIJ în alt SIIJ şi a avea garanţiile solicitate chiar de CSM, era o alegere de făcut şi asta e o chestiune de ordin politic", a declarat Stelian Ion la dezbaterea proiectului de desfiinţare a Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie.

El a spus că joi va trimite la CSM un pachet de modificare a celor trei legi ale justiţiei."Ideea că şi-ar fi dorit cineva din USR o asemenea garanţie o resping categoric, dar din mai multe rele la un moment dat trebuie să alegi din punct de vedere politic. Aşa încât haideţi să ne asumăm împreună o soluţie şi vă spun că aceasta este o soluţie actuală, dar în această săptămână, chiar mâine, voi trimite către CSM pachetul de legi referitor la cele trei legi ale justiţiei şi vom vedea acolo care vor fi soluţiile cele mai bune, cele mai bune garanţii pentru independenţa magistraţilor, pentru a asigura un echilibru în ceea ce priveşte activitatea judiciară", a mai spus Stelian Ion.Deputatul UDMR Csoma Botond a declarat miercuri că amendamentul privind avizul CSM pentru trimiterea în judecată a magistraţilor nu a aparţinut Uniunii, ci ministrului Justiţiei, Stelian Ion, iar UDMR l-a acceptat cu "inimă grea".