Dezvăluiri EXPLOZIVE din cadrul discuțiilor Comisiei Iordache cu Comisia de la Veneția - Pe cine a denunțat Eugen Nicolicea ca țap ispășitor

Iulian Bulai a relatat, pe Facebook, discuția dintre membrii Comisiei speciale pentru legile justiție și Comisia de la Veneția. El a afirmat că Eugen Nicolicea le-a spus experților europeni că din cauza USR s-au strecurat greșeli la codurile penale, deoarece a venit cu boxă la dezbateri, conform Mediafax.

„Sunt acum la întâlnirea cu delegația Comisiei de la Veneția. Sunt așezat între Iordache, Nicolicea și Cazanciuc. Trubadurul PSD, Eugen Nicolicea, le explică membrilor Comisiei de la Venezia că opoziția s-a comportat huliganic in comisii și noi am perturbat lucrările comisiei speciale pentru modificarea legilor justiției. Susține că din cauza comportamentului opoziției, care a venit cu boxe (cc Stelian Ion), s-au strecurat unele greșeli in deciziile finale ale comisiei speciale. Așa se scuză marele Nicolicea în fața celor care au venit să ne întrebe de ce România o ia razna. Acestea sunt argumentele de grădiniță ale omului propus spre a fi viitorul Ministru al Justiției. Omul care se visează succesorul lui Tudorel Toader. Nu mai am cuvinte. Ne prăpădim de râs la argumentele lui. Dar e de plâns. Oare cine îl crede pe acest domn?”, a scris deputatul USR Iulian Bulai, în timpul întrevederii cu delegația Comisiei de la Veneția, care a avut loc în Parlament.

Și Vlad Gheorghe, consilier USR, a relatat câteva detalii de la întrevederea oficialilor europeni cu membrii Comisiei speciale pentru modificarea legilor justiției.

„Live de la întâlnirea cu delegația Comisiei de la Veneția: Membru al delegației din partea Comisiei: "urgența a adus noi urgențe și tot așa. Parlamentul nu își face probleme în legătură cu atâtea urgențe invocate de Guvern?".

Membru al delegației din partea Comisiei: Tocmai ati afirmat că daca CCR s-a pronunțat asupra unui text înseamnă că acesta e conform și cu recomandările Comisiei de la Veneția?

Nicolicea: Da, exact.

Membru al delegației: Greșit, numai noi, Comisia de la Veneția, ne pronunțăm pe conformitatea cu recomandările noastre.

Iordache: Noi respectăm ce zice CCR”, a scris Vlad Gheorghe, joi pe Facebook.

Comisia de la Veneția a avut, joi, o întrevedere, la Parlament, cu membrii Comsiei speciale pentru modificarea legilor justiției, printre aceștia fiind prezenți Florin Iordache, Eugen Nicolicea, Georghe Dircă și Robert Cazanciuc. Discuțiile au durat aproximativ o oră și jumătate.