Dezvăluiri EXPLOZIVE - Judecător de la ÎCCJ, denunțat public de Florin Ghiulbenghian: A făcut parte din conducerea Marii Loje Naționale din România

Avocatul Florin Ghiulbenghian face un nou denunț, de data asta public. El vorbește de relațiile pe linie masonică, Ghiulbengian fiind fost mason, ale judecătorului Înaltei Curți de Casație și Justiție Iulian Dragomir.

“Judecatorul mason Iulian Dragomir a facut parte din conducerea Marii Loje Nationale din Romania, in calitate de presedinte al unei structuri numite Curtea Suprema de Justitie Masonica. In declaratiile sale de interese nu apare mentionata apartenenta la Asociatia MLNR.

De asemenea, Iulian Dragomir este, alaturi de procurorul-sef Mihai Gheorghe, unul dintre judecatorii extrem de apropiati de grupul de interese coordonat de Daniel Moldoveanu, fost consilier prezidential si coordonator al Comunitatii Nationale de Informatii in timpul celor doua mandate de presedinte ale lui Traian Basescu. Din pozitia sa de la ICCJ, avand acces la informatii privind masurile de urmarire luate de SRI pe tematica de Siguranta Nationala, putea extrem de usor sa-si informeze fratii masoni si prietenii (cum ar fi, de exemplu, si Sorin Blejnar) cu privire la aceste aspecte. Nu spun ca ar fi facut asa ceva, dar la baza deciziei DNA de a solicita in Brasov mandatele de ascultare in Dosarul Nemes este posibil sa fi stat si temerea ca nu cumva acestea sa fie devoalate de judecatorul Iulian Dragomir dragilor sai prieteni si colaboratori”, scrie Forin Ghiulbenghian pe pagina sa de Facebook, conform EVZ.

Motivarea judecătorului Iulian Dragomir care l-a enervat pe Ghiulbenghian.

“Miliardarul Beny Steinmetz şi ceilalţi israelieni din dosarul Ferma Băneasa – Tal Silberstein, şi Shimon Shevez, fostul director de cabinet al premierului israelian Yitzhak Rabin – au câştigat lupta dintre modernitate şi conservatorism din instanţele româneşti.

Site-ul România Curată a intrat în posesia motivării magistratului Iulian Dragomir, de la Înalta Curte. E vorba de motivarea deciziei de anulare a mandatelor de arestare în lipsă emise pe numele israelienilor de Curtea de apel Braşov.

Spre deosebire de judecătorul de la Curtea de apel Braşov, care a emis mandatele de arestare în lipsă pe numele israelienilor, pe motiv că se sustrag anchetei penale din România, magistratul de la ICCJ, care a anulat mandatele, a considerat că cetăţenii străini nu pot fi citaţi telefonic “neavând nicio certitudine că persoana care efectuează apelul telefonic este de fapt reprezentantul organului judiciar” !? Aceasta în condiţiile în care procedura citării telefonice este frecvent folosită de procurorii români.

Magistratul ICCJ Iulian Dragomir a considerat că procedura de citare scrisă a inculpaţilor în Israel a fost viciată şi a aruncat vina pe statul israelian pentru că nu a dus la îndeplinire procedurile în timp util”, scrie România Curată.

Iulian Dragomir este unul dintre magistraţii Înaltei Curţi abilitaţi să emită mandate de siguranţă naţională (MSN) la cererea SRI. Numele lui a fost invocat în mai multe dosare de corupţie precum cel al judecătoarelor şpăgare sau cel al fostului senator PSD Cătălin Voicu. Potrivit unor interceptări din dosarul lui Sorin Blejnar, este prieten cu fostul şef al Fiscului de pe vremea PDL, pentru care acum procurorii DNA cer 15 ani de detenţie în dosarul soţilor Nemeş.