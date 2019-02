Dezvăluiri HALUCINANTE ies la iveală în cazul ginecologului fals din Ilfov - Un fost medic rupe tăcerea: Făcea noduri la artere și vene

Al Jashi Isam, un fost medic al Spitalului Județean Ilfov, care a reclamat faptul că i-a dispărut o parafă în 2016, a fost audiat, marți, la Secția 9 Poliție, în cazul voluntarei de la Spitalul Ilfov cu diplomă falsă, acesta precizând că unii angajați ai unității au demisionat din cauza presiunilor.

Al Jashi Isam a declarat că mai mulți medici care nu o agreau pe Raluca Bârsan, voluntara de la Spitalul Ilfov cu diplomă falsă, au demisionat din cauză că s-au exercitat presiuni asupra lor.

"Suspiciunile sunt de mult, au fost foarte mulți colegi de-ai mei hărțuiți, denigrați, obligați să-și dea demisiile din cauza acesteia. Era protejata șefei secției, sunt relațiile foarte speciale, nu pot să declar ce relații. Calitatea profesională este zero. (...) Cuplul ăsta este un diavol, care a păcălit pe toată lumea. Aveau o relație specială și foarte specială. Doamna Alexandrescu Felicia, doamna Silvia Racu și doamna doctor Brașoveanu Geanina, au fost presiunile. Nu o agreau în secție. Eu din 2016 am fost permanent sub presiune. Am rezistat, mi-au desfăcut contractul de muncă, am dat în judecată, l-am câștigat, reintegrare și despăgubiri", a declarat fostul medic, la ieșirea de la audieri, conform Mediafax.

Întrebat dacă este de părere că pacientele au fost puse în pericol, Al Jashi Isam a răspuns afirmativ, precizând că cazuri de paciente care au suferit complicații în urma intervențiilor.

"Făcea noduri la artere și și vene, pentru care trebuie să ai o specialitate de chirurgie ca să facă lucrul ăsta. Făcea legături vene și artere. Asta am văzut. Eu când am venit în spital, în 2011, am găsit pe această numită Bârsan Raluca în spital", a completat fostul angajat.

Al Jashi Isam a reclamat Poliției, pe 29 septembrie 2016, furtul halatului medical personal din incinta unității spitalicești, precizând ca in buzunarul halatului se afla parafa medicală.

Ministrul Sorina Pintea a declarat că Spitalul de Urgență Ilfov a încheiat cu falsul medic un contract de voluntariat care nu se încadra în prevederile Legii 78, subliniind totodată că femeia a depus o diplomă de studii falsificată, urmând ca Ministerul Sănătății să depună o plângere.