Dezvăluiri ies la iveală după moartea lui Keith Flint, solistul The Prodigy. Ce a făcut regretatul solit cu două zile înainte de deces

Keith Flint, solistul The Prodigy, a participat la o competiţie de alergare pe o distanţă de 5 kilometri cu două zile înainte de a fi găsit decedat în reşedinţa sa, relatează marţi Press Association, scrie agerpres.ro.

Vocalul formaţiei britanice The Prodigy a fost găsit decedat, luni dimineaţă, în locuinţa sa din comitatul Essex. Poliţia a declarat că moartea sa nu este considerată suspectă.Flint, în vârstă de 49 de ani, a concurat sâmbătă în cadrul cursei 5k Chelmsford Central pe care a încheiat-o în 21 de minute şi 22 de secunde.Organizatorii competiţiei au notat pe site-ul evenimentului că Flint era ''unul dintre alergătorii noştri noi'' şi au transmis condoleanţe familiei şi prietenilor acestuia.

Flint a fost unul dintre cei mai importanţi artişti de pe scena muzicii rave a anilor '90, binecunoscut pentru coafura verde ţepoasă, piercingurile faciale şi dansul plin de energie.



Cel mai recent album semnat The Prodigy, ''No Tourists'', lansat în noiembrie 2018, este cel de-al şaptelea album al formaţiei care a ajuns consecutiv în fruntea topurilor britanice.



Luni dimineaţă, un buchet de flori mov a fost depus în faţa porţii reşedinţei cu cinci dormitoare a lui Flint, evaluată în martie 2017 la 1,9 milioane de lire, conform site-ului Rightmove, specializat în domeniul imobiliar.

Liam Howlett, colegul său de trupă din The Prodigy, a făcut următorul anunţ pe contul de Instagram al grupului: "Fratele nostru Keith şi-a luat viaţa în acest weekend". "Sunt în stare de şocat, supărat, confuz şi cu inima frântă. Odihneşte-te în pace!", a adăugat muzicianul englez.



Membrii trupei şi-au exprimat într-un comunicat "starea profundă de şoc şi tristeţe" faţă de moartea lui Flint, pe care l-au considerat "un pionier, un inovator şi o legendă" a muzicii. "Nu îl vom uita niciodată", au adăugat ceilalţi doi componenţi Howlett şi Maxim.



Membri ai trupelor The Chemical Brothers şi Kasabian şi Emily Eavis, coorganizatoare a Festivalului Glastonbury, dar şi scriitorul Matt Haig se numără printre personalităţile din industria muzicală care i-au adus un ultim omagiu lui Keith Flint, solistul grupului The Prodigy, prin intermediul unor mesaje publicate pe reţelele de socializare.



Şi alte vedete din industria muzicală, precum cântăreaţa Rita Ora şi rapperul Plan B, şi-au exprimat regretul în urma decesului lui Keith Flint.