Medic, despre starea de sănătate a Andreei Bălan - Este la terapie intensivă. Incidentul din timpul cezarienei este foarte rar, nu poate fi prevăzut

Reprezentantul clinicii private la care a nascut Andreea Balan a facut noi precizari despre starea de sanatate a cantaretei. Medicul a declarat ca se afla la terapie intensiva, fiind constienta si stabila. Acesta a precizat ca stopul cardio-respirator din timpul cezarienei este un incident rar, care nu poate fi prevazut.

"Este in stare stabila, echilibrata din punct de vedere al functiilor vitale, supravegheata de echipa medicala. A putut fi vizitata familie si a discutat cu ei, va fi supravegheata de medici in urmatoarele zile. Este la terapie intensiva. Copilul este bine. Incidentul care s-a petrecut in timpul cezarienei e unul foarte rar, care nu poate fi prevazut prin investigatiile anterioare, undeva in jur de 1 la cateva zeci de mii de cazuri se intampla", a declarat doctorul.

Medicul a precizat ca la acest moment nu se stie când va fi externata.

Citeste si Doi angajați ai BRD, cercetați pentru că ar fi delapidat unitatea bancară/ Bărbații și-ar fi însușit 2 milioane de lei

Cântăreața Andreea Bălan, devenită celebră pe când activa în trupa Andre, a făcut un stop cardio-respirator, ieri, în timpul operației de cezariană.