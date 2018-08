Dezvăluiri INCENDIARE despre procurorul din Piața Victoriei: Ar fi fost trimis acasa din Afganistan

”Cateva dintre problemele create de Bogdan Pirlog in Afganistan, si mentionate de Karl Ake Roghe, includ:

Ianuarie 2012 - initierea unei investigatii disciplinare interne pe baza unei acuzatii false impotriva superiorului sau si a fostului sef responsabil cu statul de drept, deoarece cel din urma a ridicat problema comunicarii cu respect si politete catre un coleg afgan, care s-a simtit ofensat de Pirlog.

August 2012 - decizia intr-o investigatie disciplinara interna impotriva dl. Pirlog cu privire la alegatii de comportament neprofesionist - procedura a fost inchisa si nu s-a dat nici o sanctiune.

Octombrie 2012 - a inceput o lunga disputa cu departamentul HR al EUPOL cu privire la numarul de zile de concediu medical pe care si le poata lua. Pe scurt, domnului Pirlog i s-au dat 19 zile de concediu medical in 2011 si 20 de zile in 2012. Cu toate acestea, el a sustinut ca este indreptatit sa primeasca inca 34 de zile de concediu medical, deoarece nu ar exista o limita de concediu pentru expertii detasati, cu toate ca OPLAN stabileste o limita de 20 de zile de concediu medical pe an.

Acest lucru a condus la o tensiune considerabila care a implicat, de asemenea, CPCC si EEAS, si nu a facut prea multe pentru a promova imaginea EUPOL.

Cu toate acestea, Misiunea l-a tratat pe dl. Pirlog intr-o maniera legala si respectabila. Cu toate acestea, desconsiderand nevoie pentru eficienta operationala, dl. Pirlog a continuat sa-si promoveze interesele personale in fata celor ale Misiunii, facand plangeri si acuzatii nefondate”, potrivit Chris Terhes.