Dezvăluiri incredibile făcute de Ivașcu! Ministrul Culturii s-a declarat 'paralizat' de proiectele pentru Centenar

George Ivaşcu, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, a spus, joi seară, la emisiunea "România 9” difuzată de TVR 1, că a fost "paralizat” de unele proiecte dedicate Centenarului pe care le-a găsit în minister, între care s-au numărat o carte despre boli, spectacole de poezie patriotică şi un turneu judeţean de fotbal.

Ministrul a spus că provocarea cea mare în acest an este sărbătoarea Centenarului, pentru care a găsit în minister "o împărţire în 2.042 de idei de proiect” şi "o lipsă de viziune”.

"Cred că provocarea cea mare în acest an este de a aduce toată creativitatea mea pentru această mare sărbătoare. Şi aici este problema, că această mare sărbătoare era, de fapt, o împărţire în 2.042 de idei de proiect. Era o lipsă de viziune şi un concept care să conducă. Oamenii, săracii, au pus acolo tot ce credeau că e mai reprezentativ pentru ei. Exemple despre ceea ce am găsit: trebuia să editez o carte despre bolile cele mai frecvente din ultimii 100 de ani, într-un anumit judeţ, nu mai zic de spectacole de poezie patriotică, reabilitare şi reparaţii de drumuri şi căi de acces (...), turneu de fotbal la care vor participa echipe din judeţ. Unele dintre cele 2.042. Le-am scos pe cele care în momentul acela m-au paralizat şi am spus că trebuie făcut ceva. În primul rând trebuie pus stop acestor serbări care nu se constituie într-o mare sărbătoare", a spus George Ivaşcu.

Ministrul Culturii a precizat că manifestările pentru celebrarea Centenarului nu se vor încheia pe 31 decembrie. Acţiunile se vor desfăşura pe parcursul mai multor ani, în concordanţă cu datele şi documentele istorice.

"În 27 martie vom putea spune că începem. Spun această dată pentru că e nevoie în primul rând de reglementare legislativă. Li s-au promis oamenilor bani, dar nu exista o ordonanţă de urgenţă prin care să existe mecanismul legal de plată. Noi asta facem acum”, a explicat ministrul.

În cadrul interviului, George Ivaşcu a mai spus că Ministerul Culturii este poate "cea mai aculturală” instituţie pe care a întâlnit-o.

"Eu am crezut că intru într-o instituţie - Ministerul Culturii este o instituţie de cultură. Nu! Este poate cea mai aculturală instituţie pe care am întâlnit-o, pentru că eu speram să găsesc măcar o orizontală. Acultural înseamnă că, dacă intraţi în Ministerul Culturii, nu e nici măcar un tablou pe pereţi", a subliniat ministrul Culturii.

"Dacă intri în Ministerul Culturii descoperi că organigrama nu are direcţiile de linie. Există ministrul Culturii izolat undeva, acolo, după care urmează acele direcţii de suport – economic şi aşa mai departe -, dar nu există Direcţia muzeu-patrimoniu, Direcţia artele spectacolului, care să coordoneze o strategie şi în subordinea lor să existe teatrele naţionale, operele şi aşa mai departe", a adăugat el.

Un alt lucru observat imediat în minister de George Ivaşcu a fost "un soi de lipsă de entuziasm, entuziasm înseamnă acel lucru care te duce către creativitate".

Miercuri, Gigel Ştirbu, deputat PNL şi preşedintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, a declarat pentru News.ro că, săptămâna viitoare, grupul său parlamentar va depune moţiunea simplă împotriva ministrului George Ivaşcu.

Ştirbu a precizat că, după solicitarea făcută miercuri în plenul Camerei Deputaţilor către PSD - de a-l demite pe George Ivaşcu din funcţia de ministru al Culturii şi Identităţii Naţionale -, a discutat cu ceilalţi membri ai partidului său, iar în maxim două săptămâni o moţiune simplă va fi citită.

Deputatul a anunţat încă de marţi că va solicita PSD să îl revoce din funcţie pe Ivaşcu, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, PNL va depune o moţiune simplă.

Lui George Ivaşcu îi este imputat faptul că, după trei luni din anul Centenar, niciun proiect nu a fost validat spre a fi desfăşurat cu ocazia acestei sărbători. Ba mai mult, ministrul Culturii a anulat lista proiectelor aprobate anul trecut, în timpul mandatului lui Lucian Romaşcanu, care aveau nevoie doar de avizul Guvernului.

Privitor la modificarea Ordonanţei de Urgenţă 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României, Ştirbu a afirmat: "Îmi întăreşte convingerea că în spatele validării proiectelor şi a acestor disensiuni dintre cei de la PSD se află chestiuni financiare. E clar că totul se reduce la bani”.

În bugetul MCIN există 150 de milioane de lei alocaţi special pentru anul Centenar, pentru departamentul din subordinea directă a ministrului Culturii, după cum a precizat marţi deputatul Ştirbu.

George Ivaşcu a fost invitat, de la preluarea mandatului, pe 29 ianuarie, de patru ori să se întâlnească cu membrii Comisiei pentru cultură din Cameră. De fiecare dată a absentat fără a motiva, după cum a anunţat preşedintele comisiei la şedinţa de marţi, când ministrul l-a trimis pe secretarul de stat Gheorghe Popa să îi ţină locul.

În plus, miercuri, George Ivaşcu ar fi trebuit să fie prezent şi la şedinţa Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru întregirea Neamului.