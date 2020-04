DGASPC a solicitat CJ Covasna suplimentarea bugetului cu peste 200.000 de lei, pentru hrană şi echipamente

Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Covasna a solicitat Consiliului Judeţean suplimentarea bugetului instituţiei cu peste 200.000 de lei, pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru testarea COVID a persoanelor care lucrează în sistem, precum şi pentru hrana angajaţilor care sunt izolaţi la locul de muncă.

"Bugetul nostru a fost afectat atât din cauza faptului că a trebuit să achiziţionăm echipamente şi materiale dezinfectante, cât şi datorită faptului că trebuia să asigurăm hrana zilnică pentru personalul izolat la locul de muncă. Cu toate că am primit ajutoare din partea UDMR, a ministerului şi din partea Clubului Rotary, totuşi am achiziţionat foarte multe echipamente şi din surse proprii, din bugetul aprobat pentru acest an de Consiliul Judeţean. În continuare am solicitat de la Consiliul Judeţean 209.000 de lei pentru testarea personalului şi pentru asigurarea hranei zilnice a celor izolaţi la locul de muncă, precum şi pentru achiziţionarea în continuare a echipamentelor de protecţie", a declarat miercuri, şefa instituţiei, Vass Maria, în cadrul unei conferinţe de presă online, potrivit agerpres.ro.

Aceasta a mai menţionat că datorită măsurilor de protecţie luate din timp, până în prezent niciun angajat al DGASPC Covasna şi nici una dintre persoanele care beneficiază de serviciile oferite de această instituţie nu au fost infectate cu noul coronavirus.

"Primele măsuri le-am luat deja din 11 martie, iar printre cele mai importante au fost stoparea vizitelor şi intrărilor în centrele de plasament, stoparea învoirilor beneficiarilor din centrele de plasament şi, totodată, asigurarea echipamentelor de protecţie şi materialelor dezinfectante şi pregătirea personalului şi beneficiarilor (...) pentru a preîntâmpina răspândirea infectării cu COVID (...) După apariţia Ordonanţei Militare numărul 8 am avut la dispoziţie 24 de ore ca să o punem în aplicare şi nu a fost uşor deloc pentru că avem 23 de centre rezidenţiale şi au fost implicate 207 persoane care urmau, conform Ordonanţei, să intre în izolare la locul de muncă pentru o perioadă de 14 zile sau în izolare la domiciliu tot pentru o perioadă de 14 zile. Oamenii au înţeles această situaţie şi au acceptat. Le mulţumesc foarte mult pentru înţelegere. Primele două săptămâni au trecut cu bine, prima serie de angajaţi deja au ieşit din izolarea la locul de muncă şi deja a intrat al doilea tur (...) Toţi cei care au intrat vineri în turul doi au fost testaţi, iar toate testele sunt negative, ceea ce este îmbucurător (...) Cei care au ieşit şi urmează să revină la serviciu peste 14 zile vor fi testaţi înainte de a intra în centre pentru a preveni riscul răspândirii bolii", a mai spus aceasta.

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamas Sandor, a declarat că în cadrul şedinţei ordinare de joi va fi alocată suma solicitată de conducerea DGASPC şi a ţinut şi el să le mulţumească angajaţilor care lucrează în sistem.

"Colegii noştri au grijă şi ocrotesc zilnic 1.050 de copii, din care 200 de copii în centre rezidenţiale, 87 de persoane în Căminul de bătrâni de la Hăghig şi 40 de persoane cu dizabilităţi (...) Din fericire, până acum nu am avut nicio problemă (...) Pe lângă susţinerea noastră financiară, ne-am implicat şi în a aduce materiale sanitare şi echipamente de protecţie. Pe lângă 4.300 de măşti care au fost asigurate din partea ministerului de resort, am adus de la UDMR 7.000 de de măşti, Clubul Rotary ne-a oferit 500 de măşti de plastic şi, pe lângă acele echipamente pe care le-a cumpărat Direcţia, mâine, în şedinţa Consiliului Judeţean vom reorganiza bugetul nostru şi vom aloca 209.000 de lei. Din aceştia, 179.000 de lei pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi 30.000 de lei pentru Căminul persoanelor vârstnice de la Hăghig, în primul şi primul rând pentru hrana personalului aflat în izolare în centrele rezidenţiale, pentru testarea COVID a personalului şi pentru achiziţionarea echipamentelor de protecţie, pentru că sunt 207 persoane, colegi de ai noştri, care conform Ordonanţei Militare numărul 8 au fost nevoiţi să stea în izolare la locul de muncă sau la izolare la domiciliu", a mai declarat Tamas Sandor.