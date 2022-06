Diana Ross a cântat în închiderea concertului organizat de BBC în faţa Palatului Buckingham din Londra - intitulat 'Party at the Palace'

Cântăreaţa americană Diana Ross a cântat în închiderea concertului organizat sâmbătă seară de BBC în faţa Palatului Buckingham din Londra - intitulat "Party at the Palace" - şi i-a îndemnat pe miile de spectatori reuniţi în centrul capitalei Regatului Unit să îi adreseze mulţumiri publice reginei Elisabeta a II-a pentru cei 70 de ani petrecuţi în slujba naţiunii britanice, informează DPA, citat de Agerpres.

Prezentată de actorul de comedie Lee Mack, legendara cântăreaţă de muzică soul, în vârstă de 78 de ani, a apărut pe scenă într-o spectaculoasă rochie în nuanţe de alb şi de negru, asortată cu un set de bijuterii argintii.Diana Ross a interpretat mai multe piese de succes din repertoriul ei, deschizându-şi recitalul de sâmbătă seară cu melodia "Chain Reaction", în timp ce imaginea unui glob disco a fost proiectată pe faţada Palatului Buckingham.Artista americană şi-a continuat spectacolul transmiţând un mesaj suveranei britanice: "Vă transmit salutări din partea tuturor oamenilor prezenţi aici, precum şi a milioanelor de alţi oameni care ne privesc la televizor din lumea întreagă şi avem un mesaj simplu pentru Domnia voastră: 'Vă mulţumim!'".Diana Ross a interpretat apoi cântecul "Thank You", în timp ce proiecţii ale cuvintelor "Mulţumesc" şi "Iubire" erau difuzate în spatele scenei pe faţada Palatului Buckingham.Cântăreaţa americană şi-a încheiat recitalul cu piesa "No Mountain High Enough", fiind acompaniată de un cor şi de o orchestră.Pe durata acestei interpretări, pe faţada palatului londonez a fost proiectată imaginea drapelului britanic, "Union Jack", iar prinţul Charles a putut fi văzut în timp ce aplauda alături de soţia lui, ducesa de Cornwall, care flutura un steag.La finalul piesei, Diana Ross a făcut următoarea declaraţie: "Vă admir foarte mult, Majestate. Sunt mândră şi bucuroasă să mă aflu aici pentru a fi alături de Domnia voastră în această seară, iar eu ştiu că toţi spectatorii simt acelaşi lucru".Artista şi-a încheiat recitalul îndemnându-i pe spectatori să strige împreună cuvântul "Mulţumesc" în semn de omagiu adus reginei Elisabeta a II-a. Solicitarea ei a fost respectată de public şi salutată prin aplauze furtunoase.Acest concert special, organizat pentru a marca Jubileul de Platină al suveranei britanice, a avut loc în faţa Palatului Buckingham din Londra şi a reunit numeroase staruri din muzica internaţională, precum Duran Duran, Craig David, Alicia Keys şi Rod Stewart.Trupa Queen + Adam Lambert a deschis concertul interpretând o serie de piese de mare succes din repertoriul formaţiei britanice, precum "We Will Rock You", "Don't Stop Me Now" şi "We Are The Champions".Numeroase omagii preînregistrate au fost de asemenea difuzate în timpul concertului, de la celebrităţi precum actorul Daniel Craig - interpretul agentului 007 în ultimele cinci filme din seria "James Bond" - la fosta primă doamnă a Statelor Unite Michelle Obama şi până la legendarul cântăreţ pop Elton John, care a susţinut o interpretare emoţionantă a cântecului "Your Song".Însă adevărata vedetă a serii, regina Elisabeta a II-a, nu a asistat la concert din cauza sănătăţii sale fragile, preferând să urmărească la televizor acest show-ul, care a fost transmis în direct de BBC, relatează AFP.Iubită atât pentru simţul ei al datoriei, cât şi pentru umorul său jovial, suverana britanică a avut totuşi o apariţie surpriză prin intermediul unui scurt videoclip amuzant proiectat pe un ecran uriaş în faţa Palatului Buckingham, care a prezentat-o pe regina Elisabeta a II-a luând ceaiul cu ursuleţul Paddington, un personaj legendar din literatura britanică pentru copii, căruia i-a mărturisit că şi ei îi place sandviciul cu marmeladă şi alături de care a bătut cu o linguriţă într-o ceaşcă de ceai pe ritmurile piesei "We Will Rock You" din repertoriul trupei Queen.Moştenitorul coroanei, prinţul Charles, în vârstă de 73 de ani, a susţinut un discurs prin care i-a adus un omagiu vibrant mamei sale, mulţumindu-i pentru faptul că a unificat naţiunea britanică şi a continuat să scrie istorie pe parcursul domniei sale de 70 de ani."Îţi mulţumim pentru această viaţă întreagă petrecută în serviciul public", a declarat prinţul Charles în faţa mulţimii entuziaste de spectatori. "Aţi râs şi aţi plâns alături de noi şi, mai ales, aţi fost mereu alături de noi în timpul acestor 70 de ani", a adăugat el, reamintind şi promisiunea făcută de regina Elisabeta a II-a la vârsta de 21 de ani, când era încă prinţesă, de a-şi petrece întreaga viaţă în slujba supuşilor ei.În pofida problemelor sale de sănătate, regina Elisabeta a II-a nu are nicio intenţie să abdice, deşi a predat în ultimii ani tot mai mult ştafeta prinţului Charles, care o reprezintă cu ocazia unor evenimente publice.Nepotul ei cel mare, prinţul William, a avut şi el o intervenţie în timpul show-ului de sâmbătă seară, susţinând o pledoarie pentru salvarea planetei în faţa Palatului Buckingham, pe faţada căruia erau proiectate jocuri impresionante de lumini.Simbol al stabilităţii într-un secol marcat de mari bulversări sociale şi politice, extrem de populara Elisabeta a II-a a urcat pe tronul britanic la vârsta de 25 de ani, pe 6 februarie 1952.