Diana Ross a înregistrat primul ei videoclip după o pauză de peste zece ani. Când își va lansa noul album

Legendara divă pop Diana Ross a înregistrat primul ei videoclip muzical după o pauză de peste zece ani ,în timp ce se pregăteşte să lanseze noul său album de studio, "Thank You", săptămâna aceasta, relatează miercuri Reuters.

Diana Ross, în vârstă de 77 de ani, care a obţinut faima în anii '60 ca solistă a grupului feminin de mare succes "The Supremes", a înregistrat videoclipul pentru noul ei cântec "All Is Well", potrivit Agerpres.

Clipul prezintă un studio construit în ritm accelerat şi pe Diana Ross, îmbrăcată într-o rochie neagră, stând pe un scaun şi interpretând versurile de deschidere ale piesei.

"Fiii mei mi-au dat încrederea şi m-au încurajat să fac acest videoclip", a declarat Diana Ross într-un comunicat miercuri.

"După ce am petrecut aproape doi ani fără să interpretez şi fără să fiu în faţa camerei de luat vederi, ei m-au sprijinit să mă relaxez atunci când mă aflu în preajma multor oameni", a mai spus ea.

Diana Ross va lansa vineri "Thank You", primul ei album de studio, după cel din 2006, "I Love You". Ea a înregistrat noile piese în studioul său de acasă în timpul pandemiei de COVID-19.

"Mi-am petrecut anul trecut înregistrând muzică nouă, iar această muzică este o reflectare a bucuriei, a iubirii şi a recunoştinţei pe care o simt în fiecare zi. Este un album de mare recunoştinţă pentru viaţă şi pentru voi toţi", a mai spus Diana Ross.