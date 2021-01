Diana Şoşoacă: 'Eu am avut COVID înainte să se nască'

Senatoarea AUR Diana Şoşoacă a dezvăluit la România TV de ce crede că nu o să se infecteze cu Covid-19, deşi a fost surprinsă de multe ori fără mască.

„Eu am avut Covid înainte să se nască, probabil că d-aia nu iau, că sunt imunizată. Tot la Balş m-am tratat şi nu m-au tratat cum trebuie. Noroc cu Paul Morar, marele nostru medic de medicină verde care mi-a prescris medicamente naturiste. Acum 20 de ani, m-am vaccinat antigripal, după câteva zile am făcut o gripă cumplita. O lună de zile am crezut că mor, 40 grade- 40,5 grade” a spus Diana Şoşoacă.

