Diana Şoşoacă, plângere penală împotriva jandarmilor care au agresat-o în sediul Ministerului Sănătăţii

Senatorul Diana Şoşoacă, preşedintele partidului SOS România, a anunţat la Realitatea Plus că va depune plângere penală împotriva jandarmilor care au agresat-o marţi, în sediul Ministerului Sănătăţii, în timp ce solicita o audienţă la ministrul Alexandru Rafila.

„Eu m-am dus în calitate de senator al României şi de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Senat la domnul Rafila cu două probleme: una cu spitalul din Urziceni, un pacient dat afară, deşi avea probleme de inimă, care a murit apoi acasă, femeia care a născut pe trotuar în faţa spitalului şi încă o pacientă, cardiacă, nelăsată să intre în unitatea spitalicească pe motiv că nu există medc cardiolog, dar şi pentru problema bolnavilor de cancer. L-am sunat pe domnul Rafila, nu mi-a răspuns, i-am trimis mesaj dacă are timp să se întâlnească cu un senator al României. Totul a decurs foarte ok, deci dacă nu putea domnul ministru să ne primească, ne puteam întâlni cu un secretar de stat”, a descris președintele S.O.S. România desfășurarea evenimentelor.

Diana Șoșoacă a mai spus că secretara ministrului Rafila l-a întrebat pe jandarmul de la poartă: „cum a intrat mă aia acolo?”, acesta răspunzând că a fost uşa deschisă, motvi pentru care a fost luat la rost de ce a lăsat uşa deschisă.

”La un moment dat ne-am trezit cu doi jandarmi şi cu o dubă adusă în spatele ministerului, nu am înţeles de ce, asta fiind clar o hărţuire. A venit şi un colonel de la jandarmi care a şi purtat discuţiile cu noi și care, atunci când am îndreptat camera spre dubă, a venit după mine, m-a tras de mână efectiv, iar eu l-am întrebat cum îşi permite aşa ceva pentru că nu are voie să mă atingă. I-am explicat că potrivit articolului 26 din Legea 96/2006 un parlamentar al României este purtător al autorităţii de stat iar el, ca jandarm, prin ceea ce face, împiedică exercitarea drepturilor constituţionale care-i revin unui parlamentar, făcându-se astfel vinovat de infracţiune împotriva autorităţilor statului. Vă spun clar, va avea plângere penală”, a mai declarat senatorul Diana Şoşoacă, adăugând că are impresia că „Rafila şi-a luat ministerul pe persoană fizică”.

Într-un comunicat de presă transmis ulterior incidentelor de la Ministerul Sănătății, Diana Şoşoacă, a cerut chiar demisia ministrului Sănătăţii Alexandru Rafila ”pentru felul nonşalant şi dispreţuitor în care a tratat situaţia de la Spitalul din Urziceni pentru a nu-şi deranja colegii liberali din Coaliţia aflată la guvernare, având în vedere că primarul din Urziceni şi directoarea spitalului din Urziceni provin din PNL”.

”Ministrul Sănătăţii a făcut astăzi tot posibilul pentru a evita să mă primească în audienţă pe tema abuzului făcut împotriva unei mame obligate să nască pe trotuar şi a situaţiei bolnavilor de cancer. Iniţial, ministrul Rafila a asmuţit Jandarmeria care s-a comportat extrem de agresiv şi care a adus imediat şi o dubă în spatele ministerului, sperând că mă vor provoca şi vor avea motive să mă reţină”, a transmis Diana Șoșoacă în comunicat.

Președintele S.O.S. România a reclamat faptul că abia după cinci ore de aşteptare, ministrul a trimis un funcţionar să o caute în oraş pentru a o chema la o audienţă, deşi aşteptase vreme de ore bune în holul ministerului, anunţând şi stipulând clar motivul vizitei sale ca senator al României, membru în Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii.

”După ce au inventat proceduri care să îmi blocheze accesul într-o instituţie a statului român, ministrul a acceptat audienţa fiind flancat de trei bărbaţi, după ce ore în şir nici un funcţionar al ministerului nu a avut timp pentru o audienţă”, a transmis președintele S.O.S. România.

Diana Șoșoacă a condamnat atitudinea ministrului referitoare la abuzul de la Urziceni ca fiind ”strigătoare la cer: ministrul a motivat că nu poate trimite Corpul de Control decât pentru controale financiare, ceea ce este o minciună, şi că nu este nici o problemă dacă mama şi copilul ei născut pe trotuar nu au fost primite în spitalul din Urziceni nici după naştere, ci trimise la spitalul din Slobozia”.

Senatorul a adăugat că ”ministrul nu îşi recunoaşte nici o responsabilitate pe motiv că spitalul este în subordinea Primăriei din Urziceni, demonstrând astfel că sistemul de sănătate din România este feudal şi fiecare baron local face ce îl taie capul cu viaţa oamenilor”.

Pe lângă demisia ministrului, Diana Șoșoacă a cerut și anchetarea responsabililor din Ministerul Sănătăţii, acolo unde este plin de ”nefăcători de nimic” care plimbă hârtiile între etaje.

”De asemenea, solicit o anchetă în cadrul Jandarmeriei pentru felul agresiv și neprofesionist în care s-au comportat jandarmii puși să fie câinii de pază ai ministrului Alexandru Rafila, în disprețul legii, și care au demonstrat că sunt armata privată a ministrului, nu angajați ai statului român, supuși legilor României”, se arăta în comunicatul partidului S.O.S. România.

În acest sens, senatorul a reclamat încălcarea art. 26 din Legea 96/2006 privind Statutul Senatorilor şi Deputaţilor referitor la Protecția autorității, și a menționat că, potrivit legii, ”Pe durata exercitării mandatului de parlamentar deputații și senatorii sunt purtători ai autorității publice de stat” și că ”Orice faptă prin care se aduce atingere onoarei ori reputației unui deputat sau senator, ca și amenințarea ori actele de violență săvârșite împotriva acestuia, în legătură cu exercitarea mandatului, se pedepsesc conform dispozițiilor Codului penal privind infracțiunile contra autorității”.