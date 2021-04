Al doilea om în stat, preşedintele Senatului, Anca Dragu (USRPLUS), a lāudat Guvernul Adrian Nāstase pentru performanţele sale. Apoi a revenit şi a precizat cā s-a referit la faptul cā a fost un guvern longeviv, care a stat în funcţie 4 ani, iar aceastā stabilitate a guvernārii a fost beneficā pentru România.

'Pe fond, doamna Dragu are dreptate. Este dezirabil ca guvernul sā aibā un mandat cât mai lung, pentru a putea pune în aplicare un program cât mai extins.Sā iei, însā, ca reper tocmai Guvernul Adrian Nāstase, sub care corupţia a înflorit, sub care au fost parafate cele mai scandaloase privatizāri din istoria post-decembristā, este mai mult decât inabilitate politicā. Este o declaraţie scandaloasā, mai ales cā vine de la un "om nou în politicā". Un om nou care ar trebui sā-şi aleagā cu atenţie reperele pe care vrea sā le promoveze pe scena publicā.' declara fostul candidat independent, pentru un loc de senator in diaspora, Stefan Voloseniuc.