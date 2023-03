Dieta minune a călugărilor de pe Muntele Athos. Cum poți slăbi mai ușor și mai sănătos

Dieta monahală a călugărilor de pe Muntele Athos. Datorită stilului de viață moderat, mulți călugări sunt foarte sănătoși, împliniți și nu suferă de boli grave. Nutriționiștii au descoperit că alimentele călugărilor din Muntele Athos sunt neprocesate, au un conținut scăzut de grăsimi, informează RomâniaTv.net

Dieta monahală a călugărilor de pe Muntele Athos. Lottie Storey, Sued Todd și Richard Storey, autorii cărții „Dieta Muntelui Athos”, au testat regimul alimentar călugărilor. Aceștia au observat cum numite probleme de sănătate au dispărut, dar și cât de ușor au slăbit.

„Călugării sunt printre cei mai sănătoși oameni din lume, cu rate foarte scăzute de cancer și aproape fără cazuri de Alzheimer, iar după ani de viață printre ei pot spune că dieta lor joacă un rol important în sănătate. De fiecare dată mă întorceam de la Muntele Athos cu câteva kilograme mai slabă, mai sănătoasă și pe un ton mai bun, dar niciodată nu am simțit că am făcut un efort sau că am fost lipsit de ceva.

Am testat dieta monahală pe mai multe persoane pentru a vedea dacă este eficientă într-un stil de viață modern. Am slăbit aproape 10 kilograme, toată lumea a slăbit”, au explicat pentru Daily Mail, autorii cărții ”Dieta Muntelui Athos”, Lottie Storey, Richard Storey și Sue Todd.

Regimul alimentar este structurat în trei părți, respectiv: trei zile de moderație, trei zile de post și o zi în care pot consuma tot ce doresc. Fiecărui interval îi este atribuit un anumit fel de mâncare. Din dieta lor lipsește carnea, aliment interzis de altfel în toate mănăstirile creștin-ortodoxe.

În cele „trei zile de post” se consumă legume, fructe, orez, nuci, semințe sau fasole. Toate acestea, în cantități mici. Apoi, în „ziua de sărbătoare” include un adevărat răsfăț. Călugării pot consuma dulciuri sau preparate dulci, precum orezul cu lapte.