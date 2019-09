DIICOT a dat IAMA în proxeneți, violatori și 'stăpâni' de cerșetori cu VICTIME minore

La data de 18.09.2019 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor V. C. M.,(arestat în altă cauză) L. C.şi D. I., pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, viol, proxenetism şi exploatarea cerșetoriei.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a reţinut faptul că, în seara zilei de 14 august 2017, o minoră, la acea dată în vârstă de 11 ani, internată în cadrul unui complex de Servicii Sociale din municipiul Pașcani, s-a sustras supravegherii personalului de specialitate și a părăsit fără aprobare incinta centrului, fiind acostată pe o stradă din apropiere de către inculpatul V. C. M, în vârstă de 33 ani.

Inculpatul a determinat-o pe victima minoră să consume băuturi alcoolice, iar ulterior i-a făcut promisiuni romantice și a întreţinut raporturi sexuale cu aceasta.

Urmare a consumului de băuturi alcoolice, minora în vârstă de numai 11 ani, si-a pierdut cunoștința, stare din care și-a revenit abia în dimineața zilei următoare, când a acceptat propunerea inculpatului de a se urca într-un tren care urma să îi ducă până în municipiul Bacău. Ajunsă la destinație, victima minoră a fost condusă în zona Autogării, acolo unde mai multe persoane fără locuință amenajaseră un adăpost într-un complex de clădiri abandonate, aflate în stare de ruină.

Din relatările persoanei vătămate a rezultat faptul că, odată integrată în societatea oamenilor fără adăpost cantonați în zona Autogării, a fost prezentată de către inculpatul V. C. M ca fiind soția sa.

Ulterior, inculpatul a constrâns-o la raporturi sexuale și a obligat-o, de asemenea, ca în timpul zilei să cerșească în apropierea a două supermarketuri din zona autogării, iar seara, să întrețină raporturi sexuale contra cost cu mai mulți bărbați pe care acesta i-a racolat.

Minora s-a aflat în compania inculpatului, circa două săptămâni, timp în care acesta a dus-o în mai multe locuri de pe raza municipiului Bacău, frecventate de persoanele fără adăpost. În toată această perioadă, inculpatul i-a administrat, în repetate rânduri, corecții fizice pe care victima le-a descris în termeni ce exprimă o intensitate deosebită și care, erau în esență, cauzate de insuficiența sumelor de bani obținute din cerșetorie.

Ulterior, minora a reușit să scape de sub supravegherea inculpatului şi a revenit pe raza municipiului Bacău unde a cunoscut o minoră, în vârstă de 14 ani la acea dată, și pe concubinul acesteia, inculpatul D. I., în vârstă de 20 ani.

Cei doi i-au propus să îi însoțească până în municipiul Roman, la locuința inculpatului D. I , transportând-o cu un autoturism spre această destinație.

În perioada următoare minora a fost determinată să întrețină raporturi sexuale contra cost cu mai mulți bărbați, de fiecare data fiind însoțită de către minora în vârstă de 14 ani și de către o altă persoană de sex feminin.

Cele două, la rândul lor practicante ale prostituției, aveau rolul de a o supraveghea direct pe victima minoră, discutau cu clienții interesați de serviciile acesteia și încasau în avans sumele de bani plătite de aceștia. Sumele de bani încasate în schimbul serviciilor sexuale oferite de către persoana vătămată erau remise inculpatului D. I.

Regimul de exploatare la care a fost supusă minora a luat sfârșit la data de 2.09.2017, atunci când un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi al Județului Neamț a depistat-o în timp ce încerca să atragă persoane de sex masculin cu care să întrețină relații sexuale contra cost, pe șoseaua de centură a municipiului Roman, în apropierea unei fabrici de pâine.

În momentul înterpelării, minora și-a declinat identitatea și vârsta reală, fapt ce le-a prilejuit organelor de ordine publică constatarea că aceasta figura în bazele de date administrate de Ministerul Afacerilor și Internelor ca ”minor dispărut”. Conform documentelor constatatoare întocmite la acea dată, minora a fost condusă la sediul Poliției Municipiului Roman și predată mai apoi lucrătorilor din cadrul Poliției Municipiului Pașcani.

Investigațiile efectuate în cursul urmăririi penale au relevat faptul că în cursul anului 2017 și până în luna martie a anului 2018, inculpatul D. I., a determinat-o pe minora în vârstă de 14 ani cu care întreținea o relație de concubinaj, să practice prostituția în folosul său, obținând în mod curent sume de bani rezultate din activitățile desfășurate de aceasta. După ce, în luna martie 2018, minora ajunsă la vârsta de 15 ani a dat naștere unui copil, inculpatul a determinat-o să recurgă la practicarea cerșetoriei. Din acel moment și până în prezent, minora a apelat în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material, inculpatul beneficiind în mod curent, de foloasele patrimoniale rezultate de pe urma acestor activități.

La data de 22.07.2018, minora a fost depistată în parcarea unui supermarket din municipiul Roman, în timp ce apela la mila trecătorilor pentru a obține diferite sume de bani.

Cu ocazia audierii mamei persoanei vătămate, aceasta a aratăt faptul că fiica sa a fugit de acasă în primăvara anului 2017, pe când avea doar 14 ani. Din acel moment, în ciuda opoziției sale, minora a întreținut o relație de concubinaj cu inculpatul D. I.

De asemenea, din probele administrate în cauză s-a reţinut faptul că, în cursul anului 2017, inculpatul L. C., a recrutat o minoră în vârstă de 17 ani, profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care aceasta se afla, iar ulterior a transportat-o pe raza municipiului Bacău, acolo unde a adăpostit-o în zona unui complex de clădiri abandonate și până în luna februarie 2018, a exploatat-o prin obligare la practicarea prostituției și a cerșetoriei.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că inculpatul o obliga pe persoana vătămată să cerșească fiind nevoită să suporte agresiuni fizice extrem de dure.

În legătură cu circumstanțele în care inculpatul L. C. a recrutat-o pe minoră, s-a reținut faptul că în cursul lunii mai 2017, atunci când persoana vătămată în vârstă de 17 ani era încă beneficiara unei măsuri de protecție, aflându-se în zona gării Iași Nord, sub influența vaporilor de prenandez, l-a întâlnit pe inculpat care i-a făcut promisiuni romantice și mai apoi a convins-o să-l însoțească în municipiul Bacău. Din acel moment, s-a aflat sub autoritatea inculpatului până în luna februarie 2018, când a reușit să fugă iar ulterior, la data de 4.03.2018, acesta a fost arestat preventiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de tâlhărie.

În cursul zilei de astăzi inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Bacău cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

La activități au participat și jandarmi ai Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane Bacău şi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Neamţ.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.