DIICOT a dat lovitura: A reuşit 'imposibilul' înaintea mitingului din 10 august

DIICOT a anunţat miercuri, 8 august, cercetarea sub control judiciar a românului care s-a autointitulat organizator al mitingului din 10 august din Piaţa Victoriei şi a instigat la violenţă. Efectul acestei acţiuni a fost unul mai puţin aşteptat: după ce ani de zile acţiunile parchetelor au divizat societatea, în sfârşit procurorii au reuşit să-i unească pe susţinătorii puterii politice şi pe protestatari sub ideea că trebuie acţionat împotriva instigatorilor.

Ovidiu Grosu, românul pus sub control judiciar de DIICOT, şi-a prezentat zilele trecute intenţiile, într-un interviu pentru Antena 3. "Eu am organizat mișcarea cu diaspora, însă nu am vrut să ies în evidență pentru că mi-am dat seama că voi fi atacat și am conceput această acțiune pe plan orizontal. Nimeni nu va veni să ne facă bine, binele ni-l facem noi. Flăcări, fum și sânge pe străzi - nu există altă varianta. (...) Eu vorbesc de o revoluție, nu de un protest. (...) Trag acum un semnal de alarmă, un avertisment către forțele de ordine: oricine va încerca să reprime aceste manifestări, va fi judecat de Tribunalul Penal Internațional, pentru că avem drept inclusiv să ucidem în aceste condiții (...) Dacă jandarmul îmi pune bastonul în gât sau pistolul în cap eu am dreptul să-i iau viață", a afirmat bărbatul.

Miercuri, DIICOT a anunţat, printr-un comunicat de presă, că Grosu este cercetat pentru instigare la fapte de terorist, potrivit Legii 535/2004. Plasat sub control judiciar, bărbatul este obligat să nu părăsească judeţul de reşedinţă, să nu folosească internetul, să nu acorde interviuri şi să nu participe la adunări publice.

Anunţul DIIOCT a stârnit un val de reacţii pe reţelele de socializare. Cei care doresc să participe la mitingul din 10 august s-au delimitat de instigator şi au aplaudat intervenţia procurorilor, în vreme ce susţinătorii puterii politice s-au declarat mulţumiţi şi au considerat acţiunea DIICOT ca un semn de normalitate. Chiar şi puţinii contestatari ai acţiunii DIICOT (cum ar fi jurnalista Sorina Matei, care a susţinut că instigatorul era caz de competenţa psihiatrilor) au fost vehement combătuţi de comentatori.

O selecţie de comentarii, mai jos: